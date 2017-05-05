СМИ: Неймар хочет видеть у руля "Барселоны" Хуана Унсуэ

Нападающий "Барселоны" Неймар хотел бы видеть новым главным тренером каталонцев Хуана Карлоса Унсуэ, который сейчас работает ассистентом у нынешнего наставника Луиса Энрике.По информации бразильских СМИ Неймар уверен, что под руководством именно Унсуэ он гарантированно сможет продолжить выступления на том же уровне, что и при Энрике в последние три года, ранее объявившего об уходе из клуба в конце сезона.