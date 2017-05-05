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Скрипченко против Иванова, Казань против Уфы. Превью 27-го тура РФПЛ
Четыре праздничных дня порадуют очередными матчами Премьер-Лиги, среди которых особенно выделяются противостояния Скрипченко и его бывшего клуба, а также Татарстана и Башкортостана. Об этом и о многом другом - в традиционном превью Rusfootball.info.
На прошлой неделе «Амкар» продлил свою безвыигрышную серию до семи матчей и, пожалуй, теперь можно смело говорить, что концовка сезона для него не будет таить никакой интриги. Ни вылет, ни еврокубки «пермякам» не грозят, и в такой ситуации велик соблазн мысленно уже уйти в отпуск. Впрочем, раздражитель в лице ЦСКА может мотивировать на великие дела. Тем более что в предыдущие два чемпионата пермский клуб на своем поле не просто обыгрывал «армейцев», но еще и не пропускал.
В этом году для пока еще действующего чемпиона России забить и победить в Перми будет крайне важно. Если чемпионская гонка была окончательна проиграна после поражения от «Спартака», то борьба за Лигу Чемпионов еще вся впереди. Не поможет своей команде в предстоящем матче Зоран Тошич – у него дисквалификация. Скорее всего, не сможет сыграть в Перми и Алан Дзагоев, который продолжает залечивать травму. У «Амкара» список потерь ограничивается удаленным в прошлом туре Йовичичем, а также имеющими повреждения Огуде и Шаваевым. Впрочем, последние два имеют небольшие шансы выйти на поле.
6 мая, 14:00, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Йовичич – Тошич
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Баланович, Занев, Гиголаев – Гол, Милькович, Костюков, Комолов – Гасилин
ЦСКА: Акинфеев - Набабкин, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес – Натхо, Вернблум, Ионов, Головин – Витиньо
Последние матчи: Н Н Н П П / Н Н В В П
Статистика личных встреч: 25 +3 =7 -15 17:39
Котировки: 6.37 - 3.51 - 1.64
Матч первого круга: 2:2
Трансляция матча:
Комментатор: Михаил Моссаковский
Пропустив в прошлом туре гол на последних минутах и потерпев поражение, «Арсенал» опустился на 15-ю строчку, которая, напомним, напрямую отправляет команду в ФНЛ по итогам сезона. Для того чтобы уйти с нее у Кирьякова и его футболистов осталось четыре тура, которые не обещают им легкой жизни. В дальнейших соперниках у них будут ЦСКА, «Амкар» и «Спартак», а в эти выходные в Тулу приедет «Ростов». Чего и говорить, клуб с берегов Дона сейчас находится в отличной форме и является одним из фаворитов в борьбе за Лигу Европы. Очевидно, что «Арсеналу» будет очень непросто его обыграть.
Да даже забить будет очень сложно. Все мы знаем, что Никита Медведев установил рекорд по продолжительности «сухой» серии, последний раз пропускав в конце ноября прошлого года. И сложно найти серьезные предпосылки к тому, что его серия прервется в матче против команды, которая забивает меньше всех в Премьер-Лиге. Помешать «Ростову», правда, могут травмы. Под вопросом участие в предстоящей игре сразу целого ряда игроков, среди которых Симич, Мевля, Калачев и Бухаров. Как вы понимаете, почти все из них представляют линию обороны. У «Арсенала» подобных проблем нет. Нет ясности только по Сунзу, а все остальные, включая вернувшегося в общую группу Власова, готовы к матчу.
6 мая, 16:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов - Денисов, Комбаров, Вергара, Беляев – Максимов, Бурчану, Александров, Бурмистров, Думбия – Расич
"Ростов": Медведев – Терентьев, Кудряшов, Гацкан, Навас, Байрамян – Препелицэ, Нобоа, Могилевец – Полоз, Азмун
Последние матчи: П П П В П / Н Н В В В
Статистика личных встреч: 3 +1 =1 -1 3:5
Котировки: 4.06 - 3.11 - 2.08
Матч первого круга: 1:4
Трансляция матча:
Комментаторы: Александр Шмурнов, Семен Зигаев
В завершающем матче субботы встретятся первая и последняя команда чемпионата. Пожалуй, никакой интриги в этом противостоянии не будет, но это не повод его не смотреть. Все-таки «Спартак» еще официально не стал чемпионом, и это событие пока можно только предвкушать. На «Открытие Арене», кстати говоря, ожидается самый настоящий аншлаг. Практически все билеты раскуплены. Вряд ли смогут ощутить атмосферу заполненного стадиона Соболев и Баляйкин, которые продолжают залечивать свои травмы. У «красно-белых» под вопросом участие в матче только Луиса Адриано, все остальные игроки готовы сделать еще один шаг на пути к титулу.
6 мая, 19:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Ребров - Джикия, Ещенко, Таски, Комбаров – Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Промес – Зе Луиш
"Томь": Мелихов - Митерев, Осипов, Попов, Сасин – Чуперка, Карымов, Пугин, Гвинейский, Большунов – Голышев
Последние матчи: В В П В В / Н П П Н П
Статистика личных встреч: 17 +11 =5 -1 35:16
Котировки: 1.04 - 15.00 - 45.00
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Георгий Черданцев, Роман Нагучев
«Оренбург» и «Краснодар» после 26-ти туров находятся на симметричных позициях в турнирной таблице. Одни расположились на четвертой строчке снизу, другие – на четвертой сверху. Очевидно, что обоим клубам очки все еще очень нужны, поэтому борьба за них будет ожесточенная. Хочется верить, что она не приведет к новым потерям, коих хватает в составах соперников уже сейчас. «Оренбуржцы» не могут рассчитывать на Габулова, Кержакова, Кацалапова, Абакумова и Малых. Под вопросом участие в матче Афонина, Ойеволе и Дюриша. «Краснодарцы», в свою очередь, лишились Торбинского, Крицюка и Окриашвили, а также Шишкина и Мамаева, которые имеют шансы сыграть, но вряд ли это случится.
Интересно, как после серии заявлений «Краснодара» о судействе и необходимости введения видеоповторов в Оренбурге отработает Михаил Вилков. Все-таки бывают в нашем футболе случаи, когда арбитры после информационного давления начинают принимать неординарные решения. Клуб Сергея Галицкого сделал очевидный акцент на ошибках судей в последних матчах с его участием, но хочется думать, что после этого Вилков станет чаще склоняться не в сторону «Краснодара», а в сторону верного решения.
7 мая, 14:00, стадион "Газовик", Оренбург
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: Малых – Торбинский
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Оренбург": Руденко - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Андреев – Драгун, Благо, Воробьев, Лобжанидзе, Парняков – Саная
"Краснодар": Синицын - Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров – Подберезкин, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон – Смолов
Последние матчи: П В В П Н / Н В В В Н
Статистика личных встреч: 1 +0 =1 -0 3:3
Котировки: 3.65 - 3.19 - 2.16
Матч первого круга: 3:3
Трансляция матча:
Комментатор: Михаил Поленов
Встречи «Рубина» и «Уфы» зачастую называют дерби, но это определение больше подходит для хоккейного противостояния этих городов. История футбольных битв пока что совсем небольшая, но в ней уже есть интересные особенности. Так, например, «уфимцы» еще ни разу не смогли обыграть «казанцев». При этом всякий раз в их матчах забивали обе команды. А игра первого круга в Уфе вышла вообще крайне результативной и остросюжетной. Думаю, многие из тех, кто ее смотрел, помнят отменный проход Набиуллина, который завершился победным голом, а также не забыли про красную карточку Шелии на первых минутах, два пенальти (в том числе, не забитый Игбуном) и удаление Засеева в концовке.
Интересно, что в прошлом туре оба клуба прервали свои затяжные безвыигрышные серии. «Уфа» в добавленное время одолела «Арсенал», а «Рубин» был сильнее «Локомотива». При этом, конечно, старые проблемы не исчезли полностью ни у тех, ни у других. Вызваны они, помимо прочего, и трудностями с составом. Семак не может рассчитывать на Фатаи и Абдулавова, что продолжает обеднять линию атаки. Хави Грасия лишен возможности использовать по несколько игроков из разных линий, среди которых выделяются Бурлак, Сонг и Жонатас. Впрочем, как мы видим в последних матчах, не всегда решает класс и мастерство – зачастую помогает победить запредельная самоотверженность и заряженность на игру.
7 мая, 16:30, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Санчес, Камболов, Кузьмин - Цакташ, М’Вила, Жемалетдинов, Ткачук, Рочина - Канунников
"Уфа": Шелия - Никитин, Аликин, Сухов, Йокич, Карп - Пауревич, Обляков, Засеев, Стоцкий – Игбун
Последние матчи: Н П Н П В / П Н П П В
Статистика личных встреч: 5 +2 =3 -0 9:6
Котировки: 1.95 - 3.17 - 4.50
Матч первого круга: 3:2
Трансляция матча:
Комментатор: Константин Генич
Тестовые матчи на новом стадионе «Зенита» продолжаются, и хочется верить, что в этот раз состояние газона на нем будет более хорошего качества. Обе команды, судя по результатам прошлой недели, находятся в хорошей форме и готовы показывать добротный футбол, если поле позволит это сделать. И питерский клуб, и грозненский несколько поправили свое турнирное положение после ряда побед, но вряд ли их текущие задачи можно назвать равноценными.
Команда Луческу вовсю стремится занять второе место, чтобы попасть в Лигу Чемпионов, а команда Рахимова хоть и близка к Лиге Европы, но ранее всегда сбавляла обороты при дальнейшем приближении к еврокубкам. Возможно, притормозит «Терек» и на этот раз. Что касается потерь, то их количество минимально. Если отбросить легенду питерского футбола Виктора Файзулина, то остается только травмированный Кокорин. У «грозненцев» под вопросом участие в матче Дьембера. Родолфо, Кузяев и получивший небольшое повреждение неделю назад Мбенг вернулись в общую группу и готовы выйти на поле нового для себя стадиона.
7 мая, 19:00, стадион "Санкт-Петербург Арена", Санкт-Петербург
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лунев - Смольников, Кришито, Иванович, Жирков – Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Данни, Шатов – Дзюба
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Дьембер, Лебеденко, Иванов, Пирис, Митришев – Мбенг
Последние матчи: Н П В В В / В П П В В
Статистика личных встреч: 19 +9 =5 -5 31:19
Котировки: 1.36 - 4.79 - 9.30
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментаторы: Геннадий Орлов, Сергей Кривохарченко
Встреча в Екатеринбурге привлекает большое внимание и не только в свете последних событий, связанных с финалом кубка, дракой и последовавшими высказываниями. Думаю, вы помните, что Скрипченко ушел из «Урала» после скандальной игры против «Терека» и как раз перед матчем с «Крыльями». Григорий Иванов не скрывал, что ему не понравилось подобное поведение белорусского тренера. Так что, Скрипченко против Иванова – вполне себе интригующее противостояние.
Впрочем, нельзя забывать о турнирной таблице. «Урал» еще не обеспечил себе спокойную концовку, и те же «Крылья» теоретически могут сместить его с безопасной позиции. Правда, вероятность этого в очной встрече не так высока. Во-первых, «шмели» играют дома, а во-вторых, магия цифр всем своим видом намекает на ничейный исход. Ведь любят «екатеринбуржцы» и «самарцы» играть вничью, причем, в результативную. Все матчи между ними в современной истории заканчивались миром, и особенно интересно, что шесть раз подряд со счетом 1:1.
8 мая, 14:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Евгений Турбин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Табидзе, Данцев, Балажиц, Новиков – Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу – Ильин, Павлюченко
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Зинков, Зотов – Мияйлович, Башкиров, Бруно, Паскуато, Зуев – Корниленко
Последние матчи: В В П П П / Н В Н П Н
Статистика личных встреч: 15 +3 =10 -2 19:15
Котировки: 2.63 - 3.02 - 2.95
Матч первого круга: 2:2
Трансляция матча:
Комментатор: Павел Занозин
Главный тренер «Анжи», Александр Григорян, сказал, что шансы остаться в Премьер-Лиге у его команды появились после того, как он возглавил ее, но, кажется, более правильно сейчас будет говорить, что они увеличились после того, как «Локомотив» выиграл кубок. Посудите сами, после завоевания трофея и получения путевки в еврокубки дальнейшая часть сезона для столичного клуба может иметь смысл только в отношении выхода на поле Дмитрия Лоськова. С точки зрения турнирной таблицы и набора очков «Локо» уже не столь принципиально побеждать любой ценой.
В это же время «Анжи» очень хочется оторваться от устрашающей зоны стыковых матчей. При этом так может получиться, что уже после нынешнего тура этот самый отрыв составит девять очков и практически на 100 процентов гарантирует «махачкалинцам» место в Премьер-Лиге на будущий сезон. Так что, в последнем матче предстоящих выходных мы имеем одну очень мотивированную команду и одну не очень, что, конечно же, не гарантирует победу «Анжи», но делает ее чуть более возможной, чем при других обстоятельствах.
8 мая, 17:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Тетрашвили – Гулиев, Яковлев, Кацаев, Форбс – Прудников
"Локомотив": Гильерме – В. Денисов, Пейчинович, Игнатьев, Кверквелия – Тарасов, И. Денисов, Миранчук, Фернандеш, Майкон – Ари
Последние матчи: Н П В Н Н / Н В Н П П
Статистика личных встреч: 19 +6 =5 -8 16:23
Котировки: 2.91 - 3.09 - 2.62
Матч первого круга: 0:4
Трансляция матча:
Комментатор: Дмитрий Жичкин
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Амкар" - ЦСКА
На прошлой неделе «Амкар» продлил свою безвыигрышную серию до семи матчей и, пожалуй, теперь можно смело говорить, что концовка сезона для него не будет таить никакой интриги. Ни вылет, ни еврокубки «пермякам» не грозят, и в такой ситуации велик соблазн мысленно уже уйти в отпуск. Впрочем, раздражитель в лице ЦСКА может мотивировать на великие дела. Тем более что в предыдущие два чемпионата пермский клуб на своем поле не просто обыгрывал «армейцев», но еще и не пропускал.
В этом году для пока еще действующего чемпиона России забить и победить в Перми будет крайне важно. Если чемпионская гонка была окончательна проиграна после поражения от «Спартака», то борьба за Лигу Чемпионов еще вся впереди. Не поможет своей команде в предстоящем матче Зоран Тошич – у него дисквалификация. Скорее всего, не сможет сыграть в Перми и Алан Дзагоев, который продолжает залечивать травму. У «Амкара» список потерь ограничивается удаленным в прошлом туре Йовичичем, а также имеющими повреждения Огуде и Шаваевым. Впрочем, последние два имеют небольшие шансы выйти на поле.
6 мая, 14:00, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Йовичич – Тошич
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Баланович, Занев, Гиголаев – Гол, Милькович, Костюков, Комолов – Гасилин
ЦСКА: Акинфеев - Набабкин, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес – Натхо, Вернблум, Ионов, Головин – Витиньо
Последние матчи: Н Н Н П П / Н Н В В П
Статистика личных встреч: 25 +3 =7 -15 17:39
Котировки: 6.37 - 3.51 - 1.64
Матч первого круга: 2:2
Трансляция матча:
Комментатор: Михаил Моссаковский
"Арсенал" – "Ростов"
Пропустив в прошлом туре гол на последних минутах и потерпев поражение, «Арсенал» опустился на 15-ю строчку, которая, напомним, напрямую отправляет команду в ФНЛ по итогам сезона. Для того чтобы уйти с нее у Кирьякова и его футболистов осталось четыре тура, которые не обещают им легкой жизни. В дальнейших соперниках у них будут ЦСКА, «Амкар» и «Спартак», а в эти выходные в Тулу приедет «Ростов». Чего и говорить, клуб с берегов Дона сейчас находится в отличной форме и является одним из фаворитов в борьбе за Лигу Европы. Очевидно, что «Арсеналу» будет очень непросто его обыграть.
Да даже забить будет очень сложно. Все мы знаем, что Никита Медведев установил рекорд по продолжительности «сухой» серии, последний раз пропускав в конце ноября прошлого года. И сложно найти серьезные предпосылки к тому, что его серия прервется в матче против команды, которая забивает меньше всех в Премьер-Лиге. Помешать «Ростову», правда, могут травмы. Под вопросом участие в предстоящей игре сразу целого ряда игроков, среди которых Симич, Мевля, Калачев и Бухаров. Как вы понимаете, почти все из них представляют линию обороны. У «Арсенала» подобных проблем нет. Нет ясности только по Сунзу, а все остальные, включая вернувшегося в общую группу Власова, готовы к матчу.
6 мая, 16:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов - Денисов, Комбаров, Вергара, Беляев – Максимов, Бурчану, Александров, Бурмистров, Думбия – Расич
"Ростов": Медведев – Терентьев, Кудряшов, Гацкан, Навас, Байрамян – Препелицэ, Нобоа, Могилевец – Полоз, Азмун
Последние матчи: П П П В П / Н Н В В В
Статистика личных встреч: 3 +1 =1 -1 3:5
Котировки: 4.06 - 3.11 - 2.08
Матч первого круга: 1:4
Трансляция матча:
Комментаторы: Александр Шмурнов, Семен Зигаев
"Спартак" – "Томь"
В завершающем матче субботы встретятся первая и последняя команда чемпионата. Пожалуй, никакой интриги в этом противостоянии не будет, но это не повод его не смотреть. Все-таки «Спартак» еще официально не стал чемпионом, и это событие пока можно только предвкушать. На «Открытие Арене», кстати говоря, ожидается самый настоящий аншлаг. Практически все билеты раскуплены. Вряд ли смогут ощутить атмосферу заполненного стадиона Соболев и Баляйкин, которые продолжают залечивать свои травмы. У «красно-белых» под вопросом участие в матче только Луиса Адриано, все остальные игроки готовы сделать еще один шаг на пути к титулу.
6 мая, 19:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Ребров - Джикия, Ещенко, Таски, Комбаров – Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Промес – Зе Луиш
"Томь": Мелихов - Митерев, Осипов, Попов, Сасин – Чуперка, Карымов, Пугин, Гвинейский, Большунов – Голышев
Последние матчи: В В П В В / Н П П Н П
Статистика личных встреч: 17 +11 =5 -1 35:16
Котировки: 1.04 - 15.00 - 45.00
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Георгий Черданцев, Роман Нагучев
"Оренбург" - "Краснодар"
«Оренбург» и «Краснодар» после 26-ти туров находятся на симметричных позициях в турнирной таблице. Одни расположились на четвертой строчке снизу, другие – на четвертой сверху. Очевидно, что обоим клубам очки все еще очень нужны, поэтому борьба за них будет ожесточенная. Хочется верить, что она не приведет к новым потерям, коих хватает в составах соперников уже сейчас. «Оренбуржцы» не могут рассчитывать на Габулова, Кержакова, Кацалапова, Абакумова и Малых. Под вопросом участие в матче Афонина, Ойеволе и Дюриша. «Краснодарцы», в свою очередь, лишились Торбинского, Крицюка и Окриашвили, а также Шишкина и Мамаева, которые имеют шансы сыграть, но вряд ли это случится.
Интересно, как после серии заявлений «Краснодара» о судействе и необходимости введения видеоповторов в Оренбурге отработает Михаил Вилков. Все-таки бывают в нашем футболе случаи, когда арбитры после информационного давления начинают принимать неординарные решения. Клуб Сергея Галицкого сделал очевидный акцент на ошибках судей в последних матчах с его участием, но хочется думать, что после этого Вилков станет чаще склоняться не в сторону «Краснодара», а в сторону верного решения.
7 мая, 14:00, стадион "Газовик", Оренбург
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: Малых – Торбинский
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Оренбург": Руденко - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Андреев – Драгун, Благо, Воробьев, Лобжанидзе, Парняков – Саная
"Краснодар": Синицын - Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров – Подберезкин, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон – Смолов
Последние матчи: П В В П Н / Н В В В Н
Статистика личных встреч: 1 +0 =1 -0 3:3
Котировки: 3.65 - 3.19 - 2.16
Матч первого круга: 3:3
Трансляция матча:
Комментатор: Михаил Поленов
"Рубин" – "Уфа"
Встречи «Рубина» и «Уфы» зачастую называют дерби, но это определение больше подходит для хоккейного противостояния этих городов. История футбольных битв пока что совсем небольшая, но в ней уже есть интересные особенности. Так, например, «уфимцы» еще ни разу не смогли обыграть «казанцев». При этом всякий раз в их матчах забивали обе команды. А игра первого круга в Уфе вышла вообще крайне результативной и остросюжетной. Думаю, многие из тех, кто ее смотрел, помнят отменный проход Набиуллина, который завершился победным голом, а также не забыли про красную карточку Шелии на первых минутах, два пенальти (в том числе, не забитый Игбуном) и удаление Засеева в концовке.
Интересно, что в прошлом туре оба клуба прервали свои затяжные безвыигрышные серии. «Уфа» в добавленное время одолела «Арсенал», а «Рубин» был сильнее «Локомотива». При этом, конечно, старые проблемы не исчезли полностью ни у тех, ни у других. Вызваны они, помимо прочего, и трудностями с составом. Семак не может рассчитывать на Фатаи и Абдулавова, что продолжает обеднять линию атаки. Хави Грасия лишен возможности использовать по несколько игроков из разных линий, среди которых выделяются Бурлак, Сонг и Жонатас. Впрочем, как мы видим в последних матчах, не всегда решает класс и мастерство – зачастую помогает победить запредельная самоотверженность и заряженность на игру.
7 мая, 16:30, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Санчес, Камболов, Кузьмин - Цакташ, М’Вила, Жемалетдинов, Ткачук, Рочина - Канунников
"Уфа": Шелия - Никитин, Аликин, Сухов, Йокич, Карп - Пауревич, Обляков, Засеев, Стоцкий – Игбун
Последние матчи: Н П Н П В / П Н П П В
Статистика личных встреч: 5 +2 =3 -0 9:6
Котировки: 1.95 - 3.17 - 4.50
Матч первого круга: 3:2
Трансляция матча:
Комментатор: Константин Генич
"Зенит" – "Терек"
Тестовые матчи на новом стадионе «Зенита» продолжаются, и хочется верить, что в этот раз состояние газона на нем будет более хорошего качества. Обе команды, судя по результатам прошлой недели, находятся в хорошей форме и готовы показывать добротный футбол, если поле позволит это сделать. И питерский клуб, и грозненский несколько поправили свое турнирное положение после ряда побед, но вряд ли их текущие задачи можно назвать равноценными.
Команда Луческу вовсю стремится занять второе место, чтобы попасть в Лигу Чемпионов, а команда Рахимова хоть и близка к Лиге Европы, но ранее всегда сбавляла обороты при дальнейшем приближении к еврокубкам. Возможно, притормозит «Терек» и на этот раз. Что касается потерь, то их количество минимально. Если отбросить легенду питерского футбола Виктора Файзулина, то остается только травмированный Кокорин. У «грозненцев» под вопросом участие в матче Дьембера. Родолфо, Кузяев и получивший небольшое повреждение неделю назад Мбенг вернулись в общую группу и готовы выйти на поле нового для себя стадиона.
7 мая, 19:00, стадион "Санкт-Петербург Арена", Санкт-Петербург
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лунев - Смольников, Кришито, Иванович, Жирков – Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Данни, Шатов – Дзюба
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Дьембер, Лебеденко, Иванов, Пирис, Митришев – Мбенг
Последние матчи: Н П В В В / В П П В В
Статистика личных встреч: 19 +9 =5 -5 31:19
Котировки: 1.36 - 4.79 - 9.30
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментаторы: Геннадий Орлов, Сергей Кривохарченко
"Урал" – "Крылья Советов"
Встреча в Екатеринбурге привлекает большое внимание и не только в свете последних событий, связанных с финалом кубка, дракой и последовавшими высказываниями. Думаю, вы помните, что Скрипченко ушел из «Урала» после скандальной игры против «Терека» и как раз перед матчем с «Крыльями». Григорий Иванов не скрывал, что ему не понравилось подобное поведение белорусского тренера. Так что, Скрипченко против Иванова – вполне себе интригующее противостояние.
Впрочем, нельзя забывать о турнирной таблице. «Урал» еще не обеспечил себе спокойную концовку, и те же «Крылья» теоретически могут сместить его с безопасной позиции. Правда, вероятность этого в очной встрече не так высока. Во-первых, «шмели» играют дома, а во-вторых, магия цифр всем своим видом намекает на ничейный исход. Ведь любят «екатеринбуржцы» и «самарцы» играть вничью, причем, в результативную. Все матчи между ними в современной истории заканчивались миром, и особенно интересно, что шесть раз подряд со счетом 1:1.
8 мая, 14:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Евгений Турбин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Табидзе, Данцев, Балажиц, Новиков – Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу – Ильин, Павлюченко
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Зинков, Зотов – Мияйлович, Башкиров, Бруно, Паскуато, Зуев – Корниленко
Последние матчи: В В П П П / Н В Н П Н
Статистика личных встреч: 15 +3 =10 -2 19:15
Котировки: 2.63 - 3.02 - 2.95
Матч первого круга: 2:2
Трансляция матча:
Комментатор: Павел Занозин
"Анжи" - "Локомотив"
Главный тренер «Анжи», Александр Григорян, сказал, что шансы остаться в Премьер-Лиге у его команды появились после того, как он возглавил ее, но, кажется, более правильно сейчас будет говорить, что они увеличились после того, как «Локомотив» выиграл кубок. Посудите сами, после завоевания трофея и получения путевки в еврокубки дальнейшая часть сезона для столичного клуба может иметь смысл только в отношении выхода на поле Дмитрия Лоськова. С точки зрения турнирной таблицы и набора очков «Локо» уже не столь принципиально побеждать любой ценой.
В это же время «Анжи» очень хочется оторваться от устрашающей зоны стыковых матчей. При этом так может получиться, что уже после нынешнего тура этот самый отрыв составит девять очков и практически на 100 процентов гарантирует «махачкалинцам» место в Премьер-Лиге на будущий сезон. Так что, в последнем матче предстоящих выходных мы имеем одну очень мотивированную команду и одну не очень, что, конечно же, не гарантирует победу «Анжи», но делает ее чуть более возможной, чем при других обстоятельствах.
8 мая, 17:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Тетрашвили – Гулиев, Яковлев, Кацаев, Форбс – Прудников
"Локомотив": Гильерме – В. Денисов, Пейчинович, Игнатьев, Кверквелия – Тарасов, И. Денисов, Миранчук, Фернандеш, Майкон – Ари
Последние матчи: Н П В Н Н / Н В Н П П
Статистика личных встреч: 19 +6 =5 -8 16:23
Котировки: 2.91 - 3.09 - 2.62
Матч первого круга: 0:4
Трансляция матча:
Комментатор: Дмитрий Жичкин
Иван Долинин, Rusfootball.info
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