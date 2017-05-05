Скрипченко против Иванова, Казань против Уфы. Превью 27-го тура РФПЛ

"Уфа" никогда еще не побеждала "Рубин", а "Крылья" и "Урал" в Премьер-Лиге всегда играют вничью. Что произойдет раньше?

"Уфа" победит "Рубин" "Крылья" и "Урал" не сыграют вничью



