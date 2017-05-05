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Филипп Будковский и Адлан Кацаев, скорее всего, не сыграют с "Локомотивом"

Игроки "Анжи" приступили к подготовке к домашней игре 27-го тура РФПЛ с "Локомотивом". После встречи с "Краснодаром" (0:0) махачкалинцы получили два выходных дня.

К получившему травму в игре с "Краснодаром" Филиппу Будковскому в лазарет добавился Адлан Кацаев, у которого диагностировали воспаление связок коленного сустава.

Оба игрока не принимали участия в вечерней тренировке, и вполне вероятно, что они не смогут сыграть в предстоящем матче.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 11:25) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Здоровья парням. От чистого сердца.

Ведь вдуматься - парням по 30-35 лет а они, как правило, все ломаные-переломанные...

и бОльшая причина этого широко практикуемое и одобряемое - "вынужденный фол".
Регистрация: 3.06.2014
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