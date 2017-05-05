Филипп Будковский и Адлан Кацаев, скорее всего, не сыграют с "Локомотивом"

Игроки "Анжи" приступили к подготовке к домашней игре 27-го тура РФПЛ с "Локомотивом". После встречи с "Краснодаром" (0:0) махачкалинцы получили два выходных дня.К получившему травму в игре с "Краснодаром" Филиппу Будковскому в лазарет добавился Адлан Кацаев, у которого диагностировали воспаление связок коленного сустава.Оба игрока не принимали участия в вечерней тренировке, и вполне вероятно, что они не смогут сыграть в предстоящем матче.