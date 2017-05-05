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КДК РФС рассмотрит появление болельщиков "Локомотива" на поле арены "Фишт"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС изучит эпизод с появлением болельщиков "Локомотива" на поле в матче финала Кубка России с "Уралом", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Помимо инцидента в конце встречи с потасовкой футболистов, КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Локомотива» и выбегание на поле фанатов столичной команды.

"КДК не будет рассматривать инцидент с высказывания нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локомотива" Ари", - цитирует Григорьянца ТАСС.

Заседание КДК РФС по данным вопросам пройдет 11 мая.
Теги: Григорьянц Локомотив
Сегодня, 11:24
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