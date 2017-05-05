В Москве разместят более 750 плакатов с изображением звезд из команд Кубка конфедераций

В Москве разместят более 750 плакатов с изображением звезд из команд-участниц в Кубке конфедераций – 2017, сообщается на официальном сайт мэра столицы.



"До 3 июня по всему городу развесят более 750 футбольных плакатов ФИФА. Они будут на гигантских рекламных щитах-суперсайтах (15 на пять метров), билбордах (три на шесть метров), щитах сити-формата, афишных тумбах и городских стендах.



Размещение плакатов начнется после майских праздников", - рассказали в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы.



Также на плакатах будут символы Кубка конфедераций и чемпионата мира - золотой кубок и волк Забивака.