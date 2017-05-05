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Роберто Манчини: слухи о "Роме" появляются, когда я иду мимо их офиса в парикмахерскую

Итальянский тренер Роберто Манчини прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Рому" или "Интер".

"Просто я живу в 200 метрах от офиса "Ромы". И моя парикмахерская находится напротив их офиса. Когда я иду туда, то постоянно появляются фото и слухи о "Роме".

Вернусь ли я "Интер"? Никаких переговоров нет, это трудно будет сделать, если только что-то не поменяется. "Интер" в следующем сезоне способен бороться за титул. У "Ювентуса" остается психология победителя", - цитирует Манчини Tuttomercatoweb
Теги: Манчини Рома
Сегодня, 11:59
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