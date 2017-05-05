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"Зенит" готовится к матчу против "Терека" без Александра Кокорина

"Зенит" продолжает подготовку к матчу 27-го тура премьер-лиги с "Тереком". Утром, 5 мая, состоялась открытая тренировка петербургского клуба, передает "Чемпионат".

Нападающий Александр Кокорин, пропустивший последний матч с "Томью", на занятии отсутствовал.
Теги: Зенит Кокорин
Сегодня, 12:13
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8
(0)
№8 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит решил числом взять.... smirk
Регистрация: 6.09.2013
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Устал форвард..., отдохнуть ему надо, шампусика глотнуть.....
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 12:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Теперь точно Терек победят


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:48) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это радует.Значит будет играть голодный до игры Шатов,а то с такой любовью Луческу к КОкорину он будет выходить в составе всегда.У Зенита прибавляются шансы.Значит не в меньшинстве играть будем,хотя Плаческу может свою Эрнани снова выпустить в противовес.Эрнани наш личный Кариока,хотя даже Кариока выглядел полезнее.


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит в полном составе играть будет? laughing


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 12:40) #
  • +3
  •  (3)

интересно, когда Зеня избавится от этой бездарности или он будет как Погребняк до 35 на лавке сидеть и в куй не дуть
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 12:36) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Это добрый знак для Зенита...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Grimm (Сегодня, 12:22) #
  • +7
  •  (7)

опять усиление, 11 футболистов вместо 10
Регистрация: 24.04.2007
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