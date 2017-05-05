Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Бубнов: думаю, "Спартак" пяток мячей "Томи" забьет

Эксперт Александр Бубнов рассказал, каким видит предстоящий матч премьер-лиги между "Спартаком" и "Томью".

"Прогноз: 5:0. Ясное дело, поставлю здесь на "Спартак". Весь вопрос в том, сколько забьют хозяева? Думаю, они постараются устроить представление для своих болельщиков.

Атакующий потенциал команды позволяет рассчитывать на пяток мячей", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак Томь
Сегодня, 12:21
Напечатать
8
(2)
№8 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется, что наоборот. Не будет разгрома. Верю в победу. Предполагаю, что будет либо 2:1, либо 3:1.


--------------------
Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№7 Написал: zzzz (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Батяня
Главное победа, пусть и с минимальным счётом. Нам Крылья, Оренбурги и Уфа тяжелее даются, чем пуловские.

Да не переживай, титул уже никуда от вас не денется.
Регистрация: 15.03.2017
№6 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 12:46) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Главное победа, пусть и с минимальным счётом. Нам Крылья, Оренбурги и Уфа тяжелее даются, чем пуловские.


--------------------
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:44) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Томи то тоже терять не куй и там молодняк не испорченный деньгами играет. Хороший матч будет при аншлаге!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:43) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: pikaldi
Пусть играют в свое удовольствие

Играть надо не в свое удовольствие, а всерьез на победу.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 12:42) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пяток не пяток а билеты стали продавать уже оставшиеся на гостевой сектор. . Все распродано. .. аншлаг гарантирован.
Регистрация: 23.01.2012
№2 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 12:32) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
смысл.? лежачего бить . Пусть играют в свое удовольствие , а там как получится
Регистрация: 25.01.2016
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 12:23) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Если в первые 15 минут забьют пару мячей, будет разгром. И, возможно, с большим счетом.
Регистрация: 3.06.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.