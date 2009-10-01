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Андрей Лунев: еще есть теоретические шансы на чемпионство

Вратарь "Зенита" Андрей Лунёв высказался относительно предстоящего матча 27-го тура РФПЛ с "Тереком".

"Терек" - крепкая команда, идёт в лидерах. Разбирали игру, когда играли в Грозном. Посмотрели, как играет "Терек" - ничего такого, готовимся. Последние игры выиграли - надо продолжать в том же духе. Нужно решать поставленные задачи. Есть ещё теоретические шансы на чемпионство. В любом случае нужно попадать в Лигу чемпионов.

Приятно, что признан игроком месяца. Хотя награду ещё не получил (Смеётся). Но мне это непринципиально. Главное хорошо делать свою работу. Надеюсь, в дальнейшем так и будет", - цитирует Лунёва "Чемпионат".
Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 12:25
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№20 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
А это ещё кто вылез с прогнозами?Мама дарагая,да это же новоиспечённые валатарь Зенита!Стоял бы в рамке как положено и не вякал.Ловить надо было в матче со Спартаком!
Регистрация: 2.04.2012
№19 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:39) #
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online

Главное вам второе не упустить!!! laughing
Регистрация: 10.06.2016
№18 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Donald Kuk,
*бомжоми...

Теоретик хренов! smile
Регистрация: 2.08.2013
№17 Написал: ramil Россия (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
laughing ну чудеса бывают конечно спору нет, но ... не знаю, если бы не игра следующая с Томью, может и был шанс, а так...ну если только воздух сотрясти ляпнул Лунёв...
Регистрация: 17.05.2016
№16 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:24) #
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Андрей, надеяться надо на 2-е место.
Главное продолжай в том же духе, может и сборной на чемпионате мира поможешь.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№15 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лунев и Цаллагов - это супер усиление, хотя и критически к этому относился сначала, Черчесу на заметку


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№14 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
.Хороший ты вратарь..Андрей..если еще и в мыслях ты лидер, то Зениту повезло....надо надеется...


действительность, она ДРУГАЯ.....успехов тебе парень в борьбе за 2 место..
Регистрация: 6.09.2013
№13 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:06) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, реально, как старый маразматик сказал: зенит отнял командный дух у Спартака. Боритесь до конца, с командным или победным духом, главное судей тоже с душком подбирать следует


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№12 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCSM78
Не начинай гнить бомжатиной.....


какое он отношение имеет к 92 летним бомжам ? мясные совсем рехнулись


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№11 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 13:03) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батька
Свои игры выигрывать надо было


С этим согласен. А с сильнейшим составом... Перебор это. Луческу, или кто там будет, нужен игрок в центр поля, игрок в центр защиты, игроки в защиту на края. Да и в атаку надо.

Если, конечно, думать о будущем. А не продлевать игровую карьеру заслуженным ветеранам.
Регистрация: 3.06.2014
№10 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:58) #
  • +3
  •  (5)
online

smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 12:52) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ну не надо Андрей)))) Конечно такие слова следовало бы говорить, хотя бы чисто ради приличия, но не при той игре, что сейчас демонстрирует Зенит. Это смешно smile


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№8 Написал: zzzz (Сегодня, 12:51) #
  • +7
  •  (7)

Проипали всё уже давно, чего тут говорить
Регистрация: 15.03.2017
№7 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 12:46) #
  • -2
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это тебя про чемпионство психическибольной маразмат орлов надаумил? Не начинай гнить бомжатиной.....
Регистрация: 23.01.2012
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:42) #
  • +11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если бы не Лунев, шансов не было бы уже пару туров назад. Отличное усиление для зенита


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:38) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Ростов»
Лунев отличный вратарь, но играть ему придется в Лиге Европы.
Регистрация: 30.11.2015
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 12:36) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Но только чисто теоретически....А так нет..Зенит щедрая команда , много очков подарил...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Батька (Сегодня, 12:32) #
  • +5
  •  (9)
online

Свои игры выигрывать надо было У Анжи (2 ничьи - 4 очка), Цска (2 ничьи - 4 очка) Амкару продули - 3 очка, Краснодар (Продули - 3 очка), Терику продули - 3 очка, Спартак - продули -3 очка, Ростов ничья - 2 очка, Уфа ничья - 2 очка, Локо ничья - 2 очка !!

только тут 26 очка.

Хороший тренер был бы в Зените (состав то сильнейший в лиге, самый большой бюджет + судьи ангажированы) набрали бы хотя бы половину 13 очков и были бы впереди а не шансы считали !!!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 12:30) #
  • +7
  •  (9)
online

Поздно пить Боржоми)))
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 12:28) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
нету у вас шансов. одна математика.

вам достаточно в следующем туре сыграть вничью и математики не останется.
Регистрация: 3.06.2014
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