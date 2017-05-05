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Илья Михалев: в "Луче-Энергии" сейчас все хорошо, зарплату платят вовремя

Руководство "Луча-Энергии" обещало погасить долги по премиальным перед футболистами за 2016 год в конце мая, сообщил футболист команды Илья Михалев.

"Сейчас ситуация в клубе хорошая. Заработную плату платят вовремя. По премиальным пока тишина, но руководство обещало в конце мая рассчитаться. В остальном все у нас наладилось", - цитирует Михалева ТАСС.

Напомним, в марте футболисты из-за задержек по зарплате планировали не выходить на игру с красноярским "Енисеем". Однако за день до матча руководство рассчиталось перед футболистами за ноябрь и декабрь 2016 года, и встреча состоялась. На текущий момент клуб имеет долги перед футболистами по премиальным за 2016 год.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 12:33
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