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Мирча Луческу: "Зенит" недобрал около 8 очков из-за глупых ошибок арбитров

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на вопросы о воскресной встрече на стадионе "Санкт-Петербург" с "Тереком".

— Проводили ли вы тренировки на новом стадионе?

— Я думаю, что мы там не проведем тренировку. Я лично сегодня поеду туда и посмотрю поле. Не думаю, что оно кардинально изменилось, поскольку этому не способствовали погодные условия. Будем надеяться, что оно лучше, чем в прошлый раз. Я даже задумывался и обратился к руководству клуба с просьбой о том, что если поле не будет соответствовать нашей игре, то будет сложно проводить на нем матч с «Краснодаром» и стоит перенести его на «Петровский». Мне ответили, что это невозможно, поскольку мы обязаны провести две игры на новом стадионе.

В каком-то плане это еще и тест перед Кубком Конфедераций. В любом случае, уверен, что первые 15-20 минут поле будет в хорошем состоянии пока не начнет рваться. Просто молодая трава, и это нормальное явление. Как обычно, такие поля, конечно, больше в пользу команд, которые обороняются. Я предупредил своих ребят на теоретическом занятии о том, что будут потери, будут ошибки технического характера, чтобы они на это не обращали внимание, сразу вступали в борьбу и меньше думали о газоне, а больше — о своих обязанностях.

Хотелось бы, чтобы наши болельщики понимали, что если будут элементарные ошибки, то это не из-за того, что плохо сыграл футболист, а просто поле помешало. Если вспомнить игру с «Уралом», мы много ошибались и часто прощали соперника в завершающих стадиях атаки и в большинстве случаев это было из-за плохого поля, особенно в конце. Голевые моменты мы создавали и жаль, что мы их не использовали.

— В каком состоянии Кокорин?

— Еще не восстановился до конца. Попробовал быть в общей группе, провел одну полную тренировку, но дальше не смог и поэтому работает по индивидуальной программе.

— Как себя чувствует Новосельцев? Какого плана его травмы?

— Это все травмы мышечные. Пытаемся его полностью восстановить. Ему остается только ждать подготовительный период, где у команды будет много товарищеских матчей, и там показать свою мощь и силу. Он потерял очень многое в течение года, к сожалению, из-за травм, которые его преследуют.

— Какие новости о состоянии Файзулина и Рязанцева?

— Вся та же ситуация, которая была. Нет ничего нового. Единственное, Файзулин бросил костыли, уже перемещается без них и занимается по индивидуальной программе.

— Что нужно сделать команде, чтобы не повторить сценарий матча в Грозном?

— Вы знаете, там несложная игра была. Мы ее сами перевели в такое состояние, допускали детские ошибки, которые приводили к взятию наших ворот. Мы очень быстро, если помните, открыли счет, контролировали полностью матч. Сказалось в какой-то мере давление, которое было с трибуны, с рупором, как вы помните. Уверен, матч будет такого же характера. Между «Зенитом» и «Тереком» большое соперничество в последние годы. В составе этой команды есть хорошие футболисты. Восемь игроков выше 180 сантиметров. Многие выступают в национальных сборных. Не зря «Терек» находится на высоком месте и претендует на Лигу Европы. Имея много высококлассных футболистов, они меняют и тактику, и состав, и это не влияет на игру этой команды.

— Как вы отнеслись к новостям из Турции?

— Может быть, кто-то наблюдал за моей карьерой в «Шахтере». В конце каждого года говорили, что я возглавлю два турецких клуба, которые не становились чемпионами. Для меня это очень приятно, потому что я, видимо, оставил за собой какой-то след, но это все история. Сейчас уже придумали, что я там буду работать вместе с сыном. Ничего из этого не соответствует действительности. Турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальца. Могу рассказать, как они работают: приходили на тренировку, жали мне руку, фотографировались, а на следующий день появлялось целое интервью со мной, но я ни с кем не разговаривал. У них очень высокая конкуренция — живут 14 миллионов футбольных зрителей, много спортивных газет в Стамбуле. Меня ничего не беспокоит, я готовлюсь к воскресной игре.

— Как вам заявление «Краснодара» о давлении на судей?

— Вы знаете, такое заявление даже сложно комментировать. Если я где-то протестую, то я стараюсь его аргументировать теми моментами, которые не позволяют нам брать очки. Если вспомнить эти моменты, то в районе восьми очков забрали глупые ошибки арбитров. Я не говорил, что что-то было сделано преднамеренно, я просто обращал внимание на ошибки, которые допускались судьями. По большому счету, никто не может сказать, что я был неправ в тем или иных моментах, если есть аргументы. Может быть, даже рука Комбарова, когда Смольников прострелил в матче со «Спартаком», могла поменять все. Об этом эпизоде почти никто не говорил и его не обсуждал.

ФК "Зенит"
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 13:21
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№36 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:55) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tfu
Зенит не добрал около 10-15 очков из-за некомпететности главного тренера

Могло быть больше, единственная заслуга цыгана, что он поменял Лодыркина на Лунёва.
Регистрация: 29.10.2010
№35 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:55) #
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online

Что такое Урал хорошо показал финал Кубка. Команда грубая и состоит в основном из гопников судя по всему. Поэтому не надо про три удаления. Нытье по судейству начал именно Спартак, который все РФС слезами залил после матча в Питере. До сих просушится не могут. А что играет Зенит фигово - это да. Понабрали середняков и тех толком использовать не умеют. ЦСКА тоже то еще. Прощай 6-е место рейтинга для страны через год
Регистрация: 23.09.2008
№34 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
..может перебрал? с оренбургом? аж 6 ..?
Регистрация: 6.09.2013
№33 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цыган уже всех подготовил,что в случае проигрыша виновато будет поле или судья.Да эпизод с Комбаровым,дался он тебе,обсосали уже на всех передачах,даже "Свисток" засветил.А этот ушлёпок не смотрит наверное ТВ.
Регистрация: 2.04.2012
№32 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:52) #
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Цитата: maradona72
Цитата: yuri
Но такая активная защита тоже защита.

Как все знакомо! Он должен тренировать Зенит до самой глубокой своей старости. Дай Бог ему много много лет! Он эталон для Зенытика.

Привет, конченный алкаш.

Цитата: yuri
От этих розовых соплей разве что не тошнит.

Вам придется облизывать не только сопли.

Привет, здоровей видали. Почитай историю Серж. Столица росиийской империи где?Так на досуге прочти даты. Румын лишь очередная ступень в эксперименте.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№31 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 13:52) #
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online

эта цыганобомжовская плакса уже достала, чесн слово))
Регистрация: 21.11.2016
№30 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 13:51) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
И ты с*** нерусская это говоришь ???? Как же хочется просто убрать вашу пропитанную деньгами команду из рфпл. ..сколько из за вас пострадало невинных команд .....
Регистрация: 23.01.2012
№29 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:51) #
  • +1
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online

Цитата: yuri
Но такая активная защита тоже защита.

Как все знакомо! Он должен тренировать Зенит до самой глубокой своей старости. Дай Бог ему много много лет! Он эталон для Зенытика.

Привет, конченный алкаш.

Цитата: yuri
От этих розовых соплей разве что не тошнит.

Вам придется облизывать не только сопли.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№28 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 13:48) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Вполне нормальное и адекватное вью.

Единственно упустили вопрос: Мистер, а по вашему мнению сколько зенит набрал очков из-за ошибок судей. ..


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№27 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:48) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tofik
или, не приведи Господь, питерского мяса?

почему не привед господь. достаточно активное движение.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№26 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:48) #
  • -4
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Цитата: maradona72
Вонь, вопли, нытье, открытая демонстрация своей ущербности-это все в нем и в самом Зените. Они созданы друг для друга.

И только лоснящийся , вылезший из забвения 16 лет Спартак сейчас переливается всеми цветами радуги. От этих розовых соплей разве что не тошнит.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№25 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 13:47) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опять слышится заунывная румынская песня перед игрой.
Судья матча с Тереком, обязан отсудить "как нужно" чтобы ЦСКА не обошел.
Регистрация: 14.06.2015
№24 Написал: Бриг (Сегодня, 13:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Да ладно, Мирча.. да же с теми кто не травмирован, у Зенита состав отличный,в клочья всех рвать должны...и во внутреннем чемпионате и даже в ЛЧ..,а игры нет...ушла куда-то весной, как снег растаяла,видимо румынский плохо понимают игроки....даже с переводчиком...
Регистрация: 21.11.2016
№23 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:45) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
совесть есть у этого ублюдка или он тонко троллит так?

Совести нет .
Луческу самая подходящая фигура на тренерском мостике Зенита. Он как будто всю жизнь тренировал этот клуб. Вонь, вопли, нытье, открытая демонстрация своей ущербности-это все в нем и в самом Зените. Они созданы друг для друга.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:44) #
  • -4
  •  (4)

Бредит старый маэстро. Но такая активная защита тоже защита.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№21 Написал: SP-M (Сегодня, 13:43) #
  • +4
  •  (4)
online

сразу не читая текст кроме заголовка пишу- зенит перебрал 18 очков из за ошибок судей. 100 % .
Регистрация: 10.02.2017
№20 Написал: Руслан Сергеев (Сегодня, 13:42) #
  • +5
  •  (5)
online

Посмотри на составы команд в РФПЛ. Вы со своим бюджетом должны всех переигрывать на голову. Только ныть и можешь.
Регистрация: 13.05.2016
№19 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:42) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Задолбал.Очки недобрали из-за отсутствия игры в которой виновен тренер и потому,что на поле выходят не лучшие,а те кто нравятся цыгану.Нашел оправдание.Стыдно что судьи так явно тащат,как в Оренбурге.Если тренер не способен создать команду,которая с игры не может обыграть команды низа,то зачем такой специалист получает зарплату?Вернее за что?Если следующий сезон опять будет руководить этот недотренер перестану ходить на стад.Глаза кровоточат,смотреть на подобное убожество.


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№18 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 13:41) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
пристальное внимание московских бомжей

упс.... даже не знаю, как комментировать. Московские бомжи - это кто-то типа питерских коней или, не приведи Господь, питерского мяса?


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№17 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:39) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Действуй, цыган: опять за своё!.. laughing
Регистрация: 2.08.2013
№16 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:37) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Действительно зенытик.
Регистрация: 16.08.2008
№15 Написал: Валерий Ветров (Сегодня, 13:36) #
  • +7
  •  (7)

пусть цыган по считает сколько набрал очков с помощью судьи
Регистрация: 30.04.2017
№14 Написал: olegan кениг (Сегодня, 13:36) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Зенит не добрал около 10-15 очков из-за некомпететности главного тренера

Приятно читать адекватных людей!
Регистрация: 19.03.2011
№13 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:35) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Мне нравится пристальное внимание московских бомжей к нашему замечательному клубу.
Грязь в комментариях?.... у людей такой стиль жизни и взгляд на мир из свинарни, что тут сделаешь)))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:33) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
А что по поводу матча с Уралом у которых на 85 минуте осталось минус три, и пеналя на Жиркове с Оренбургом? Вот тебе уже плюс 4 очка

матч с ростовом, с нами, вот еще + 6, всё равно в плюсе, бггг))
а теперь глянуть нарезку пеналей в пользу зеньки в этом сезоне, и вообще весело будет


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 13:32) #
  • +5
  •  (5)

мне кажется он неадекватный
Регистрация: 8.01.2017
№10 Написал: Батька (Сегодня, 13:31) #
  • +4
  •  (4)
online

Перебрал из за пенальти левых и удалений в разы больше ...
Регистрация: 9.09.2016
№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:30) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
совесть есть у этого ублюдка или он тонко троллит так?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:30) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А что по поводу матча с Уралом у которых на 85 минуте осталось минус три, и пеналя на Жиркове с Оренбургом? Вот тебе уже плюс 4 очка.
Цыган совсем загнался
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:30) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит не добрал около 10-15 очков из-за некомпететности главного тренера


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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