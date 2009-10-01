Мирча Луческу: "Зенит" недобрал около 8 очков из-за глупых ошибок арбитров

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на вопросы о воскресной встрече на стадионе "Санкт-Петербург" с "Тереком".— Я думаю, что мы там не проведем тренировку. Я лично сегодня поеду туда и посмотрю поле. Не думаю, что оно кардинально изменилось, поскольку этому не способствовали погодные условия. Будем надеяться, что оно лучше, чем в прошлый раз. Я даже задумывался и обратился к руководству клуба с просьбой о том, что если поле не будет соответствовать нашей игре, то будет сложно проводить на нем матч с «Краснодаром» и стоит перенести его на «Петровский». Мне ответили, что это невозможно, поскольку мы обязаны провести две игры на новом стадионе.В каком-то плане это еще и тест перед Кубком Конфедераций. В любом случае, уверен, что первые 15-20 минут поле будет в хорошем состоянии пока не начнет рваться. Просто молодая трава, и это нормальное явление. Как обычно, такие поля, конечно, больше в пользу команд, которые обороняются. Я предупредил своих ребят на теоретическом занятии о том, что будут потери, будут ошибки технического характера, чтобы они на это не обращали внимание, сразу вступали в борьбу и меньше думали о газоне, а больше — о своих обязанностях.Хотелось бы, чтобы наши болельщики понимали, что если будут элементарные ошибки, то это не из-за того, что плохо сыграл футболист, а просто поле помешало. Если вспомнить игру с «Уралом», мы много ошибались и часто прощали соперника в завершающих стадиях атаки и в большинстве случаев это было из-за плохого поля, особенно в конце. Голевые моменты мы создавали и жаль, что мы их не использовали.— Еще не восстановился до конца. Попробовал быть в общей группе, провел одну полную тренировку, но дальше не смог и поэтому работает по индивидуальной программе.— Это все травмы мышечные. Пытаемся его полностью восстановить. Ему остается только ждать подготовительный период, где у команды будет много товарищеских матчей, и там показать свою мощь и силу. Он потерял очень многое в течение года, к сожалению, из-за травм, которые его преследуют.— Вся та же ситуация, которая была. Нет ничего нового. Единственное, Файзулин бросил костыли, уже перемещается без них и занимается по индивидуальной программе.— Вы знаете, там несложная игра была. Мы ее сами перевели в такое состояние, допускали детские ошибки, которые приводили к взятию наших ворот. Мы очень быстро, если помните, открыли счет, контролировали полностью матч. Сказалось в какой-то мере давление, которое было с трибуны, с рупором, как вы помните. Уверен, матч будет такого же характера. Между «Зенитом» и «Тереком» большое соперничество в последние годы. В составе этой команды есть хорошие футболисты. Восемь игроков выше 180 сантиметров. Многие выступают в национальных сборных. Не зря «Терек» находится на высоком месте и претендует на Лигу Европы. Имея много высококлассных футболистов, они меняют и тактику, и состав, и это не влияет на игру этой команды.— Может быть, кто-то наблюдал за моей карьерой в «Шахтере». В конце каждого года говорили, что я возглавлю два турецких клуба, которые не становились чемпионами. Для меня это очень приятно, потому что я, видимо, оставил за собой какой-то след, но это все история. Сейчас уже придумали, что я там буду работать вместе с сыном. Ничего из этого не соответствует действительности. Турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальца. Могу рассказать, как они работают: приходили на тренировку, жали мне руку, фотографировались, а на следующий день появлялось целое интервью со мной, но я ни с кем не разговаривал. У них очень высокая конкуренция — живут 14 миллионов футбольных зрителей, много спортивных газет в Стамбуле. Меня ничего не беспокоит, я готовлюсь к воскресной игре.— Вы знаете, такое заявление даже сложно комментировать. Если я где-то протестую, то я стараюсь его аргументировать теми моментами, которые не позволяют нам брать очки. Если вспомнить эти моменты, то в районе восьми очков забрали глупые ошибки арбитров. Я не говорил, что что-то было сделано преднамеренно, я просто обращал внимание на ошибки, которые допускались судьями. По большому счету, никто не может сказать, что я был неправ в тем или иных моментах, если есть аргументы. Может быть, даже рука Комбарова, когда Смольников прострелил в матче со «Спартаком», могла поменять все. Об этом эпизоде почти никто не говорил и его не обсуждал.