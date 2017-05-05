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Рашфорд и Троаре попали в команду недели Лиги Еаропы

УЕФА назвал команду недели Лиги Европы по итогам первых матче полуфинала турнира. Среди 11 футболистов значатся шесть игроков "«Аякса", три игрока "Манчестер Юнайтед" и два из "Сельты".

Вратарь: Серхио Альварес («Сельта»).

Защитники: Эрик Бейи («Манчестер Юнайтед»), Матейс де Лигт, Кенни Тете (оба – «Аякс»).

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Пионе Систо («Сельта»), Амин Юнес, Хаким Зиеш (оба – «Аякс).

Нападающие: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Каспер Дольберг, Бертран Траоре (оба – «Аякс»).
Сегодня, 13:45
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