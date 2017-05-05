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Геннадий Орлов: думаю, 22 мая нам сообщат решение по Луческу

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что решение о будущем Мирчи Луческу в "Зените" будет принято ближе к концу мая.

"Будущее Луческу? Вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Они должны всё просчитать и решить. Это нам сообщат, думаю, 22 мая. Давайте подождём. Я ничего не знаю.

7 мая матч с "Тереком". Надеюсь, поле уже хорошее будет, травка растёт. Должно быть около 40 тысяч зрителей. Ребята, вы на втором месте, покажите, на что вы способны!

Второе место – это не поражение, это место в Лиге чемпионов. Да, с первым местом не сложилось, но и второе место – это очень прилично. Правда, его ещё надо добиться, ЦСКА подпирает. Игроки "Зенита" должны показать свою квалификацию. "Зенит" способен побеждать, мы знаем.

А "Спартак" нужно поздравить, они молодцы, честно выиграли чемпионат, меньше других ошибались. Итальянский тренер Каррера объединил команду. Раньше "Зенит" был молодцом, сегодня "Спартак" молодец, это футбол. Не надо ругаться внутри страны друг с другом", - сказал Орлов.

Чемпионат
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 15:21
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7
(3)
№7 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 17:08) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Реально он шизик.
Босы зенытика говорят 30 000 будет, этот уже 40 000, так и пытается желаемое за действительное выдать. 40 тыс по всей стране бомжей не наберется, а он про стадик.
Регистрация: 5.10.2011
№6 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 15:54) #
  • +2
  •  (2)

Луческу на выход,или в следующем сезоне команда будет играть так же если не хуже,хотя хуже уже вроде некуда.
Регистрация: 3.02.2015
№5 Написал: Шмайхель (Сегодня, 15:41) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что решение о будущем Мирчи Луческу в "Зените" будет принято ближе к концу мая.
"...Цыганке с картами - дорога дальняя !"


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Карфаген Луческу должен уйти
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:35) #
  • -2
  •  (8)

Второе место – это не поражение, это место в Лиге чемпионов. Да, с первым местом не сложилось, но и второе место – это очень прилично.

Во-во!
Дайте Цыгану поработать на всю катушку! smile
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:28) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
из Ну Погоди...заяц-волк....заяц-во
лк....

Луческу плохой-КоКо хороший...Луческу плохой - Дзю хороший.

не может Луческу объяснить Коке, что мяч надо в ворота забивать?..
Луческу плохой-Кока хороший.
ЛУЧЕСКУВЕРИМ....
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 15:24) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь ,это решение устроит многих!
Регистрация: 15.03.2009
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