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Геннадий Орлов: думаю, 22 мая нам сообщат решение по Луческу
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что решение о будущем Мирчи Луческу в "Зените" будет принято ближе к концу мая.
"Будущее Луческу? Вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Они должны всё просчитать и решить. Это нам сообщат, думаю, 22 мая. Давайте подождём. Я ничего не знаю.
7 мая матч с "Тереком". Надеюсь, поле уже хорошее будет, травка растёт. Должно быть около 40 тысяч зрителей. Ребята, вы на втором месте, покажите, на что вы способны!
Второе место – это не поражение, это место в Лиге чемпионов. Да, с первым местом не сложилось, но и второе место – это очень прилично. Правда, его ещё надо добиться, ЦСКА подпирает. Игроки "Зенита" должны показать свою квалификацию. "Зенит" способен побеждать, мы знаем.
А "Спартак" нужно поздравить, они молодцы, честно выиграли чемпионат, меньше других ошибались. Итальянский тренер Каррера объединил команду. Раньше "Зенит" был молодцом, сегодня "Спартак" молодец, это футбол. Не надо ругаться внутри страны друг с другом", - сказал Орлов.
Чемпионат
"Будущее Луческу? Вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Они должны всё просчитать и решить. Это нам сообщат, думаю, 22 мая. Давайте подождём. Я ничего не знаю.
7 мая матч с "Тереком". Надеюсь, поле уже хорошее будет, травка растёт. Должно быть около 40 тысяч зрителей. Ребята, вы на втором месте, покажите, на что вы способны!
Второе место – это не поражение, это место в Лиге чемпионов. Да, с первым местом не сложилось, но и второе место – это очень прилично. Правда, его ещё надо добиться, ЦСКА подпирает. Игроки "Зенита" должны показать свою квалификацию. "Зенит" способен побеждать, мы знаем.
А "Спартак" нужно поздравить, они молодцы, честно выиграли чемпионат, меньше других ошибались. Итальянский тренер Каррера объединил команду. Раньше "Зенит" был молодцом, сегодня "Спартак" молодец, это футбол. Не надо ругаться внутри страны друг с другом", - сказал Орлов.
Чемпионат
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