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СМИ: "Интер" заинтересован в услугах Ярослава Ракицкого

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий вошел в список интересов "Интера", сообщает "Газета.ru" со ссылкой на TMW.

Агенты украинца провели переговоры с представителями итальянского клуба. Сообщается, что стороны встретились утром 5 мая.
Теги: Интер Ракицкий
Сегодня, 15:28
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