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Шеймус Коулмен подписал новый контракт с "Эвертоном"

Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен подписал новый контракт с "ирисками", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2022 года.
Теги: Эвертон
Сегодня, 17:16
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