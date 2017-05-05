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"Никогда не видел, чтобы судья ударил игрока". Трэш из второго дивизиона
Судейские скандалы – еженедльная рутина российского футбола. Они постоянно ошибаются, порой просто беспределят, чем вызывают гнев футболистов. Однако в Премьер-лиге, в отличие от 2-го дивизиона, физического воздействия на игроков арбитры не оказывают...
Валерий Карпин признавался, что в Армавире его многое удивило и шокировало, но при самом популярном эксперте страны такой дичи там не происходило.
На 71-й минуте матча с «Ротором» нападающий Андрей Мязин, будучи не согласным с решением арбитра, резко двинулся в его сторону, фонтанируя эмоциями возмущения и несогласия. Судья Сергей Смирнов толкнул Мязина плечом, на что получил симметричный ответ.
– Рассмотрели эпизод из матча «Ротор» – «Армавир». Игрок «Армавира» Мязин ударил головой судью. Футболист дисквалифицирован на 6 месяцев за физическое воздействие на официальное лицо матча. Главный тренер «Армавира» Папикян дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление судьи и оштрафован на 15 тысяч рублей, – рассказал «СЭ» глава КДК Артур Григорьянц.
Правда, осталось непонятно, о каком ударе головой идёт речь. Может, о бывшей программе Юрия Дудя?
– Физическое воздействие на судью карается дисквалификацией на срок от шести месяцев до двух лет. КДК принял решение наказать Мязина минимальным сроком, – продолжил Григорьянц. – При рассмотрении эпизода учли, что судья, защищаясь от нападок футболиста, выставил правое плечо. При этом он не бил игрока.
– На видеозаписи, которую "Армавир" опубликовал на своем сайте, эпизод выглядит совершенно по-другому. Там видно, что первым удар наносит судья.
– В распоряжении КДК не была предоставлена запись, которую "Армавир" разместил на своих ресурсах. Мы посмотрели ее и сделали вывод, что она, на наш взгляд, дает искаженную информацию об эпизоде.
А по мнению "Армавира", искажённую информацию даёт как раз глава КДК. На канале клуба появилось видео "5 пунктов лжи".
Что касается арбитра, то его действия должна рассматривать контрольно-квалификационная комиссия РФС. Андрей Будогосский заявил, что она рассмотрит этот эпизод.
– На мой взгляд, это абсолютно не спорные, а четко трактуемые моменты, – рассказывает "Советскому Спорту" предысторию конфликта президент «Армавира» Виталий Климко. Когда игрока двумя руками валят в штрафной площади, а судья стоит рядом и все видит, то тут двух решений быть не может. Или второй момент: футболиста так держат в штрафной, что рвут ему футболку, опять же, на глазах судьи. Как такое возможно? Судья либо слепой, либо неквалифицированный. Третий эпизод: судья правильно дал продолжить игру после фола игрока «Ротора», но в таком случае при первой же остановке матча должен был показать сопернику предупреждение. Этого не произошло.
Четвертый эпизод: нашего футболиста в районе углового флага грубо бьют по ногам сзади. Стопроцентная красная карточка! А судья дает только желтую. Снова возникает вопрос в квалификации данного арбитра. А затем рефери показывают всю свою сущность уже окончательно. Я такого никогда не видел, чтобы судья ударил футболиста.
Вот, собственно, и видео моментов, о которых говорит президент «Армавира».
– Почему вы не сделали соответствующую запись?
– Дело в том, что инспектор матча запретил делать какие-либо замечания в протоколе.
– Как такое возможно?
– Ну не бить же его надо было за это. Если бы начальник команды применил силу в отношении официального лица матча и сделал запись в протокол, то на нашего сотрудника подали бы в суд.
Согласен, Мязин виноват. Его можно дисквалифицировать, но не на полгода же! Считаю, что судью необходимо дисквалифицировать пожизненно. И не подпускать его не только на любительский уровень, но и к детскому футболу не давать близко подходить, – заявил Климко в интервью «СЭ»
Несмотря на все решения Смирнова, «Армавир» победил «Ротор» со счётом 2:1.
Валерий Карпин признавался, что в Армавире его многое удивило и шокировало, но при самом популярном эксперте страны такой дичи там не происходило.
На 71-й минуте матча с «Ротором» нападающий Андрей Мязин, будучи не согласным с решением арбитра, резко двинулся в его сторону, фонтанируя эмоциями возмущения и несогласия. Судья Сергей Смирнов толкнул Мязина плечом, на что получил симметричный ответ.
– Рассмотрели эпизод из матча «Ротор» – «Армавир». Игрок «Армавира» Мязин ударил головой судью. Футболист дисквалифицирован на 6 месяцев за физическое воздействие на официальное лицо матча. Главный тренер «Армавира» Папикян дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление судьи и оштрафован на 15 тысяч рублей, – рассказал «СЭ» глава КДК Артур Григорьянц.
Правда, осталось непонятно, о каком ударе головой идёт речь. Может, о бывшей программе Юрия Дудя?
– Физическое воздействие на судью карается дисквалификацией на срок от шести месяцев до двух лет. КДК принял решение наказать Мязина минимальным сроком, – продолжил Григорьянц. – При рассмотрении эпизода учли, что судья, защищаясь от нападок футболиста, выставил правое плечо. При этом он не бил игрока.
– На видеозаписи, которую "Армавир" опубликовал на своем сайте, эпизод выглядит совершенно по-другому. Там видно, что первым удар наносит судья.
– В распоряжении КДК не была предоставлена запись, которую "Армавир" разместил на своих ресурсах. Мы посмотрели ее и сделали вывод, что она, на наш взгляд, дает искаженную информацию об эпизоде.
А по мнению "Армавира", искажённую информацию даёт как раз глава КДК. На канале клуба появилось видео "5 пунктов лжи".
Что касается арбитра, то его действия должна рассматривать контрольно-квалификационная комиссия РФС. Андрей Будогосский заявил, что она рассмотрит этот эпизод.
– На мой взгляд, это абсолютно не спорные, а четко трактуемые моменты, – рассказывает "Советскому Спорту" предысторию конфликта президент «Армавира» Виталий Климко. Когда игрока двумя руками валят в штрафной площади, а судья стоит рядом и все видит, то тут двух решений быть не может. Или второй момент: футболиста так держат в штрафной, что рвут ему футболку, опять же, на глазах судьи. Как такое возможно? Судья либо слепой, либо неквалифицированный. Третий эпизод: судья правильно дал продолжить игру после фола игрока «Ротора», но в таком случае при первой же остановке матча должен был показать сопернику предупреждение. Этого не произошло.
Четвертый эпизод: нашего футболиста в районе углового флага грубо бьют по ногам сзади. Стопроцентная красная карточка! А судья дает только желтую. Снова возникает вопрос в квалификации данного арбитра. А затем рефери показывают всю свою сущность уже окончательно. Я такого никогда не видел, чтобы судья ударил футболиста.
Вот, собственно, и видео моментов, о которых говорит президент «Армавира».
– Почему вы не сделали соответствующую запись?
– Дело в том, что инспектор матча запретил делать какие-либо замечания в протоколе.
– Как такое возможно?
– Ну не бить же его надо было за это. Если бы начальник команды применил силу в отношении официального лица матча и сделал запись в протокол, то на нашего сотрудника подали бы в суд.
Согласен, Мязин виноват. Его можно дисквалифицировать, но не на полгода же! Считаю, что судью необходимо дисквалифицировать пожизненно. И не подпускать его не только на любительский уровень, но и к детскому футболу не давать близко подходить, – заявил Климко в интервью «СЭ»
Несмотря на все решения Смирнова, «Армавир» победил «Ротор» со счётом 2:1.
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