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Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове? (94)
Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове? (94)
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Станислав Черчесов: будем рады, если здоровье позволит Дзюбе сыграть на Кубке конфедераций (9)
Станислав Черчесов: будем рады, если здоровье позволит Дзюбе сыграть на Кубке конфедераций (9)
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг выбыл до конца сезона
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг, скорее всего, пропустит остаток сезона, передает Manchester Evening News.
Напомним, что футболист получил травму в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Сельты" (1:0), выйдя на замену в концовке встречи. Футболист провел на поле 11 минут и был заменен. Предварительно у игрока травма подколенного сухожилия.
Напомним, что футболист получил травму в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Сельты" (1:0), выйдя на замену в концовке встречи. Футболист провел на поле 11 минут и был заменен. Предварительно у игрока травма подколенного сухожилия.
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