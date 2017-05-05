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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг выбыл до конца сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг, скорее всего, пропустит остаток сезона, передает Manchester Evening News.

Напомним, что футболист получил травму в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Сельты" (1:0), выйдя на замену в концовке встречи. Футболист провел на поле 11 минут и был заменен. Предварительно у игрока травма подколенного сухожилия.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:18
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 19:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не МЮ, а лазарет какой то...
Регистрация: 23.11.2009
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