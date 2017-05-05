Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг выбыл до конца сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг, скорее всего, пропустит остаток сезона, передает Manchester Evening News.



Напомним, что футболист получил травму в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Сельты" (1:0), выйдя на замену в концовке встречи. Футболист провел на поле 11 минут и был заменен. Предварительно у игрока травма подколенного сухожилия.