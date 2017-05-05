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AS: Лионель Месси отказался продлевать контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отклонил предложение каталонского клуба о продлении контракта, сообщает AS.

Сообщается, что зарплата Месси могла стать около 35 миллионов евро за сезон. Действующее соглашение сторон истекает летом 2018 года, и каталонский клуб в срочном порядке работает над новым контрактом для футболиста. Вполне вероятно, договоренность будет достигнута в ближайшие недели.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 18:21
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16
(1)
№16 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Распутин
а вот.... и икра..... голубые трепещат... нападает дзюбильё.... в обороне блЯсинги с протекайками...

ну не идиот? причем тут это все... крышу переклинило, лечись, чувва
Регистрация: 31.05.2016
№15 Написал: Hitman (Сегодня, 20:23) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
нужно больше золота joy
Регистрация: 20.04.2017
№14 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 20:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Совсем зарвался...
Регистрация: 2.08.2013
№13 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:54) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Барселона только выиграет от его ухода. Месси уже далеко не тот, и с каждым годом будет все хуже и хуже. Но в клубе себя считает царем и Богом. Пора строить новую Барсу, эра Месси в ней закончилась


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№12 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:47) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Недаром в сказках гномы любят копить золото blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№11 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
не представляю месси в другом клубе...если только в ростове
Регистрация: 19.10.2010
№10 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:36) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Действительно, чего себя ломать за эти копейки
Регистрация: 19.03.2017
№9 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:09) #
  • +1
  •  (3)

да и пох....
Наверное в тюрьму садится. За неуплату налогов


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Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Писали уже что продлили контракт, опять оказывается "слукавили".
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: Распутин (Сегодня, 19:04) #
  • -1
  •  (9)
online

а вот.... и икра..... голубые трепещат... нападает дзюбильё.... в обороне блЯсинги с протекайками...
Регистрация: 2.04.2017
№6 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 19:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Надеюсь Месси заработал достаточно, чтобы попробовать себя в другом клубе.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей2010
Тогда по пути Дзюбы - в Зенит.

А почему нет?
"галантерейщик и кардинал - это сила!" (с)
Регистрация: 8.02.2011
№4 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 18:39) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
А может хочет выигрывать турниры.

Тогда по пути Дзюбы - в Зенит.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей2010
А ему мало.

А может хочет выигрывать турниры.
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 18:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
35 лямов. Это окуеть можно. А ему мало.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:23) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Договорятся, но дороже)...
а Роналду будет снова несчастлив в Реале)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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