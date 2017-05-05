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Зинедин Зидан: уже слышал, что Мбаппе почти перешел в "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что его клуб уже договорился о подписании нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе.

"Я уже слышал, что Мбаппе почти перешел в "Реал". Я ранее говорил, что в более юном возрасте он чуть не перешел в "Реал". Он этого не сделал. Мбаппе провел выдающийся сезон. Но я сосредоточен на тех игроках, которые есть в моем распоряжении. Даже если у меня есть какое-то мнение, я не буду говорить об игроках, которые не принадлежат моему клубу", - цитирует Зидана AFP.
Теги: Зидан Мбаппе Реал Монако
Сегодня, 21:19
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