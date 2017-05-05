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Хуанфран восстановился от травмы и вернулся к тренировкам

Защитник "Атлетико" Хуанфран восстановился от повреждения бедра и вернулся к тренировкам в общей группе мадридской команды, сообщает Marca.

Отмечается, что футболист пропустит в качестве меры предосторожности предстоящую игру 36-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".
Сегодня, 22:10
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