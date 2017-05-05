"Кельн" одержал победу над "Вердером"

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги "Кёльн" на своём поле одержал победу со счётом 4:3 над "Вердером".



Чемпионат Германии



32 тур



"Кельн" - "Вердер" 4:3



Голы: Модест, 13, Биттенкорт, 28, Бартельс, 34, Селасси, 40, Цоллер, 44, Модест, 47, Гнабри, 62



"Кельн": Хорн, Клюнтер, Хайнц, Соренсен, Суботич, Хектор, Леман, Йойич (Хёгер, 70), Биттенкорт (Рауш, 75), Цоллер (Руднев, 82), Модест



"Вердер": Видвальд, Селасси, Бауэр (Кайнц, 65), Сане, Мойсандер, Велькович (Писарро, 81), Гриллич, Делейни (Гнабри, 54), Бартельс, Юнузович, Крузе



Предупреждения: Делейни, 21, Мойсандер, 60