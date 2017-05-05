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"Севилья" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью

В матче 36-го тура чемпионата Испании встречались "Севилья" и "Реал Сосьедад".

Чемпионат Испании

36 тур

"Севилья" - "Реал Сосьедад" 1:1

Голы: Сарабия, 41, Вела, 61

"Севилья" : Рико, Меркадо, Эскудеро, Рами, Лангле, Насри (Иборра, 81), Сарабия, Н'Зонзи, Витоло (Йоветич, 81), Бен-Йедер, Васкес (Гансо, 68)

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Ильяраменди, Прието, Сурутуса, Арсальюс, Хуанми (Гранеро, 89), Вела (Субельдия, 81), Оярсабаль (Каналес, 61)

Предупреждения: Лангле, 4, Ильяраменди, 42, Васкес, 44, Меркадо, 58, Каналес, 67, Сарабия, 68, Мартинес, 71, Сурутуса, 74, 79

Удаления: Сурутуса, 79
Теги: Севилья Реал Сосьедад
Вчера, 23:54
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