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"Вест Хэм" с минимальным счетом выиграл у "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэм Юнайтед" в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

36 тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Тоттенхэм" 1:0

Голы: Лансини, 65

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Байрэм, Крессвел, Фонте, Рид, Коллинз, Ноубл, Куйяте, Лансини, Айю, Кальери

"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дэвис, Вертонген (Дембеле, 67), Алдервейрелд, Дайер, Ваньяма (Янссен, 74), Эриксен, Алли, Кейн, Мин

Предупреждения: Уолкер, 12, Ноубл, 15, Рид, 39, Лансини, 66, Байрэм, 71
Теги: Вест Хэм Тоттенхэм
Вчера, 23:55
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