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Трудных подростков Самары могут записать в волонтеры Чемпионата мира-2018
В Самаре трудных подростков могут сделать волонтерами чемпионата мира 2018 года, информирует "Волга Ньюс".
Всего к 2018-му году в Самаре должны подготовить 2600 добровольцев, и 1300 из них - волонтёры оргкомитета, которые будут работать на стадионе и тренировочных базах. Остальные будут задействованы в качестве городских волонтёров на улицах города.
"Дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, - наиболее уязвимая социальная категория. Поэтому очень важно продолжать ту профилактическую работу с безнадзорными несовершеннолетними, которая проводится у нас в области. И особенно ценно, что активно участвуют в этой работе молодёжные организации и волонтёрские объединения", - сказал первый вице-губернатор области Александр Нефедов.
Всего к 2018-му году в Самаре должны подготовить 2600 добровольцев, и 1300 из них - волонтёры оргкомитета, которые будут работать на стадионе и тренировочных базах. Остальные будут задействованы в качестве городских волонтёров на улицах города.
"Дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, - наиболее уязвимая социальная категория. Поэтому очень важно продолжать ту профилактическую работу с безнадзорными несовершеннолетними, которая проводится у нас в области. И особенно ценно, что активно участвуют в этой работе молодёжные организации и волонтёрские объединения", - сказал первый вице-губернатор области Александр Нефедов.
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