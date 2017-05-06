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СМИ: Лионель Месси согласовал основные пункты нового контракта с "Барселоной"

Отец и агент аргентинского форварда Лионеля Месси Хорхе Месси согласовал основные пункты нового контракта игрока с "Барселоной", информирует Marca.

Сообщается, что вчера прошел раунд переговоров и были сделаны важные шаги по продлению контракта.

Напомним, вчера издание AS сообщило, что Месси отклонил предложение "Барселоны" о новом контракте. 29-летнего аргентинца не устроили предложение с зарплатой в 30-35 миллионов евро в год и срок договора до 2022 года.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 10:51
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(2)
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
а самоутвердиться в другом клубе религия не позволяет?)))


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 11:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Месси теперь из Барсы веревки вьет))
Регистрация: 24.09.2013
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