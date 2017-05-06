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СМИ: Лионель Месси согласовал основные пункты нового контракта с "Барселоной"
Отец и агент аргентинского форварда Лионеля Месси Хорхе Месси согласовал основные пункты нового контракта игрока с "Барселоной", информирует Marca.
Сообщается, что вчера прошел раунд переговоров и были сделаны важные шаги по продлению контракта.
Напомним, вчера издание AS сообщило, что Месси отклонил предложение "Барселоны" о новом контракте. 29-летнего аргентинца не устроили предложение с зарплатой в 30-35 миллионов евро в год и срок договора до 2022 года.
Сообщается, что вчера прошел раунд переговоров и были сделаны важные шаги по продлению контракта.
Напомним, вчера издание AS сообщило, что Месси отклонил предложение "Барселоны" о новом контракте. 29-летнего аргентинца не устроили предложение с зарплатой в 30-35 миллионов евро в год и срок договора до 2022 года.
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