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Сергей Семак: "Спартак" действительно заслужил находиться на вершине

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал лидерство "Спартака" в таблице премьер-лиги.

"Мало шансов, что "Спартак" упустит преимущество. Думаю, существует просто огромная вероятность, что чемпионом станет именно "Спартак". Они молодцы и здорово смотрелись в большинстве матчей.

"Спартак" действительно заслужил то, что находится сейчас на вершине таблицы, и на данный момент всё заслуженно", - цитирует Семака "Спорт Бизнес Online".
Теги: Семак Спартак
Сегодня, 10:53
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10
(3)
№10 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 12:54) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
что в этой дыре делает Мигель Данни мне абсолютно непонятно

После его вчерашнего интервью стало видно,что данни часть этого коллектива на все 100%. pensive
Регистрация: 12.02.2012
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:47) #
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  •  (4)
online

Цитата: Кот МатроскиN
Брутальным Кипером

Это датский или греческий? А то там в кого не плюнь


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Мясо - беспокойное хозяйство, все время будет шарахаться по таблице тудым-сюдым...

гаже не голубая помойка с капитаном Шлюбером файерволом Молло и прочей требухой,
что в этой дыре делает Мигель Данни мне абсолютно непонятно,
все остальное начиная от усатой Шляпы на трибуне и заканчивая Брутальным Кипером - истинное лицо Петербурга yum


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:40) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
Вот! Вот это ключевая мантра!

Это у них. У ослов - что игра забудется. результат останется, или как перед матчем они выли - похрену, как будем играть, главное победить (с) - ПеНатхо.
Вот теперь и сидят, уши врозь, соображают, чему забываться smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 11:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
На месте тренера оказывается дальше видно... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:33) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
соперники провалились)...

Вот! Вот это ключевая мантра!


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 11:21) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
Ну что,бери ножницы,Серёжа,вырезай таблицу и вешай в рамку,чтоб теперь уже больше не отвыкать!

Мясо - беспокойное хозяйство, все время будет шарахаться по таблице тудым-сюдым...

Ничего особенного игра Спартака нынешнего не представляет. Да, играли с хорошим настроением, да к тому же просто всё удачно сложилось (соперники провалились)...
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 11:19) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вырезой, СирОжа, вырезай! smile
Регистрация: 16.07.2011
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 11:17) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что,бери ножницы,Серёжа,вырезай таблицу и вешай в рамку,чтоб теперь уже больше не отвыкать!
Регистрация: 14.02.2007
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:57) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А то


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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