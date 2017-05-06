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"Молодежка" ЦСКА уверенно переиграла "Амкар"

В матче 27-го тура чемпионата России среди молодежных команд ЦСКА на выезде превзошел "Амкар".

Молодежное первенство. 27 тур

"Амкар" - ЦСКА - 0:2

Голы: Гордюшенко, 57, Анисимов, 89

"Амкар": Красильников (Аржевитин, 46), Кондрашов (Тарасов, 65), Гусейнов, Аушев, Мосунов, Бурков, Краев (Бушмин, 72), Филиппов, Йовичич (Смецкой, 46 (Ромащенко, 87)), Трунин (Мелехов, 60), Жуковский

ЦСКА: Овчинников, Алибеков, Станисавлевич, Матвийчук (Неплюев, 61), Козлов, Леонов, Пухов (Кабахидзе, 89), Тикнизян, Гордюшенко, Хосонов, Меренчуков (Анисимов, 67)

Предупреждения: Бурков, 28, Гордюшенко, 50.
Теги: ЦСКА Амкар
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