Луис Энрике: получит ли Роналду "Золотой мяч"? Мне это неинтересно

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
11:25
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
08:50
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (11)
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (11)
08:40
Александр Бубнов: на месте Карреры я бы не стал выставлять Зе Луиша, Адриано и Промеса вместе (17)
Александр Бубнов: на месте Карреры я бы не стал выставлять Зе Луиша, Адриано и Промеса вместе (17)
Вчера 23:55
"Вест Хэм" с минимальным счетом выиграл у "Тоттенхэма" (2)
"Вест Хэм" с минимальным счетом выиграл у "Тоттенхэма" (2)
Вчера 23:54
"Севилья" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
"Севилья" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
Вчера 23:37
"Кельн" одержал победу над "Вердером"
"Кельн" одержал победу над "Вердером"
Вчера 23:35
Валерий Петраков: "Спартак" по праву идёт первым (6)
Валерий Петраков: "Спартак" по праву идёт первым (6)
Вчера 22:45
Геннадий Орлов: "Урал" – нервная команда" (8)
Геннадий Орлов: "Урал" – нервная команда" (8)
Вчера 22:27
Александр Бубнов: "Спартак" постарается устроить представление для своих болельщиков (10)
Александр Бубнов: "Спартак" постарается устроить представление для своих болельщиков (10)
Вчера 22:14
Агент нападающего "Армавира" Мязина: Андрей очень сожалеет о случившемся, это его первая красная карточка в карьере
Агент нападающего "Армавира" Мязина: Андрей очень сожалеет о случившемся, это его первая красная карточка в карьере
Вчера 21:08
Артур Григорьянц: КДК не рассматривает действия судей (4)
Артур Григорьянц: КДК не рассматривает действия судей (4)
Вчера 20:44
Превью. 35 тур. ФНЛ
Превью. 35 тур. ФНЛ
Вчера 20:38
В Санкт-Петербурге провели инспекцию объектов КК-2017 (2)
В Санкт-Петербурге провели инспекцию объектов КК-2017 (2)
Вчера 20:27
Роберто Манчини: Балотелли мог стать игроком уровня Роналду (1)
Роберто Манчини: Балотелли мог стать игроком уровня Роналду (1)
Вчера 20:24
Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле (6)
Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле (6)
Луис Энрике: получит ли Роналду "Золотой мяч"? Мне это неинтересно
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заявил, что ему неинтересно получит ли форвард "Реала" Криштиану Роналду свой пятый "Золотой мяч".
"Дадут ли "Золотой мяч" Роналду? Мне здесь нечего сказать, мне это неинтересно.
У нас впереди трудная игра с "Вильярреалом". Будет очень нелегко играть с командой, которая борется за место в Лиге чемпионов", – цитирует Энрике Marca.
"Дадут ли "Золотой мяч" Роналду? Мне здесь нечего сказать, мне это неинтересно.
У нас впереди трудная игра с "Вильярреалом". Будет очень нелегко играть с командой, которая борется за место в Лиге чемпионов", – цитирует Энрике Marca.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.