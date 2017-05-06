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Луис Энрике: получит ли Роналду "Золотой мяч"? Мне это неинтересно

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заявил, что ему неинтересно получит ли форвард "Реала" Криштиану Роналду свой пятый "Золотой мяч".

"Дадут ли "Золотой мяч" Роналду? Мне здесь нечего сказать, мне это неинтересно.

У нас впереди трудная игра с "Вильярреалом". Будет очень нелегко играть с командой, которая борется за место в Лиге чемпионов", – цитирует Энрике Marca.
Теги: Энрике Роналду Барселона
Сегодня, 10:59
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