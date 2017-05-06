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На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций

Заместитель начальника ситуационного центра ЦОДД Петр Глебов рассказал о подготовке к Кубку Конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.

"На чемпионате мира ожидается порядка 1?300?000 болельщиков, на Кубке Конфедераций – меньше, несколько сотен тысяч. Мы готовы к такому массовому наплыву болельщиков. 17 мая мы проведем тестовое мероприятие во время игры "Спартак" – "Терек".

Аэропорты и вокзалы – в полной боевой готовности. Мы провели учения, проверяли работу сил структур, ЧОП, ОМОН, взаимодействие с ГИБДД, имитировали ДТП с перевернувшейся фурой и направили автобусы с болельщиками по запасному маршруту. В общем, мы готовы.

Метро будет работать дольше. Например, первый матч Кубка Конфедераций начинается только в девять вечера. Игра – до 11, возможно дополнительное время, время на то, чтобы болельщикам покинуть стадион – в результате транспорт будет работать еще четыре часа после окончания матча", – передает слова Глебова "Матч ТВ".

Игра "Спартак" – "Терек" пройдет на "Открытие Арене" 17 мая.
Сегодня, 11:25
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№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
На чемпионате мира ожидается порядка 1?300?000 болельщиков

Так сколько? 1 болелещик или 300? Если 1, то я знаю кто smile
первый матч Кубка Конфедераций начинается только в девять вечера. Игра – до 11, возможно дополнительное время

Про дополнительное время - это шутка была? Или товарисч савсэм нэ в курсе регламента турнира?
Аэропорты и вокзалы – в полной боевой готовности

К войне готовимся?
Регистрация: 8.02.2011
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