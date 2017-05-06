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Сергей Семак: "Рубин" хорошо играет, не могу объяснить, почему нет результата
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак высказал мнение о "Рубине", с которым предстоит сыграть 7 мая в рамках 27-го тура премьер-лиги.
"У "Рубина" хорошие исполнители, хорошая команда, хорошо играет. Да, есть вопрос результата, но это уже, наверное, не ко мне. Сама игра у "Рубина" очень компактная и целостная, очень сильные футболисты собраны и сильный тренер. Конечно, все хотели бы видеть другой результат, но я не могу судить о том, почему он вот такой, а не который все ждали.
Понимаю, что болельщикам нужен результат и сейчас, когда его нет, все считают, что команда плохо играет. Но я считаю, что "Рубин" действительно хорошо играет. И я не могу объяснить, почему нет результата. Всё-таки это вопрос не ко мне", - цитирует Семака "Спорт Бизнес Online".
"У "Рубина" хорошие исполнители, хорошая команда, хорошо играет. Да, есть вопрос результата, но это уже, наверное, не ко мне. Сама игра у "Рубина" очень компактная и целостная, очень сильные футболисты собраны и сильный тренер. Конечно, все хотели бы видеть другой результат, но я не могу судить о том, почему он вот такой, а не который все ждали.
Понимаю, что болельщикам нужен результат и сейчас, когда его нет, все считают, что команда плохо играет. Но я считаю, что "Рубин" действительно хорошо играет. И я не могу объяснить, почему нет результата. Всё-таки это вопрос не ко мне", - цитирует Семака "Спорт Бизнес Online".
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