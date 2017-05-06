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Станислав Черчесов: история Бухарова доказывает, что в сборной нет забронированных мест
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации с игроками команды Аланом Дзагоевым и Александром Бухаровым.
– Вопрос, связанный с постоянными травмами – по Алану Дзагоеву. Очередной рецидив в матче с «Локомотивом» – и он был вынужден пропустить дерби.
– Последний раз Дзагоев реально играл и зарекомендовал себя на большом турнире на чемпионате Европы в Польше и Украине. На ЧМ-2014 у него не было такой возможности, поскольку выходил только на замену. Евро-2016 вообще пропустил из-за травмы.
– По сути, два последних больших турнира прошли мимо него.
– Именно так. Сейчас, безусловно, очень многое зависит от ЦСКА. Как его восстанавливать? Рисковать ли в последних матчах или нет? Не хотелось бы, чтобы он пропускал второй большой турнир подряд. Учитывая мастерство хавбека, такой поворот событий стал бы для него самого очень досадным. При этом не сомневаюсь в профессионализме людей, работающих в армейском клубе.
– Дубль Бухарова «Спартаку» показывает, что он может не только попасть в заявку на Кубок Конфедераций, но и выходить в стартовом составе?
– История Бухарова доказывает, что у нас в команде нет забронированных мест. И пусть его не было даже в наших списках, но уже на сборах, которые видел, стало понятно, что Александр в хорошем состоянии. Сезон это доказал.
Другое дело, что после бельгийцев он по большому счету сыграл только полтора тайма со «Спартаком». В остальных максимум выходил на замену. А в последней встрече у него опять случилось повреждение. Нужна стабильность, которая является ключевым фактором.
– У «Спартака» сейчас мощное представительство в сборной – шесть человек. Чуть меньше – у «Ростова». Как относитесь к словосочетанию «базовый клуб» и считаете ли какой-то таковым?
– Мы не можем влиять на переходы футболистов. Условно, не было бы Самедова и Джикии в «Спартаке» – игроков из этого клуба в национальной команде оказалось бы меньше. Потом они появились. Но это не означает, что «Спартак» кто-то намеренно делает базовым клубом сборной. Просто так получается естественным образом.
Хотя для тренеров сборной подспорье, когда та или иная линия в основном представлена футболистами одного клуба. Как это было раньше, когда оборона была армейская, полузащита – зенитовская. Наигранные связи – это хорошо. Но если сегодня этого нет, значит, следует исходить из реалий.
СЭ
– Вопрос, связанный с постоянными травмами – по Алану Дзагоеву. Очередной рецидив в матче с «Локомотивом» – и он был вынужден пропустить дерби.
– Последний раз Дзагоев реально играл и зарекомендовал себя на большом турнире на чемпионате Европы в Польше и Украине. На ЧМ-2014 у него не было такой возможности, поскольку выходил только на замену. Евро-2016 вообще пропустил из-за травмы.
– По сути, два последних больших турнира прошли мимо него.
– Именно так. Сейчас, безусловно, очень многое зависит от ЦСКА. Как его восстанавливать? Рисковать ли в последних матчах или нет? Не хотелось бы, чтобы он пропускал второй большой турнир подряд. Учитывая мастерство хавбека, такой поворот событий стал бы для него самого очень досадным. При этом не сомневаюсь в профессионализме людей, работающих в армейском клубе.
– Дубль Бухарова «Спартаку» показывает, что он может не только попасть в заявку на Кубок Конфедераций, но и выходить в стартовом составе?
– История Бухарова доказывает, что у нас в команде нет забронированных мест. И пусть его не было даже в наших списках, но уже на сборах, которые видел, стало понятно, что Александр в хорошем состоянии. Сезон это доказал.
Другое дело, что после бельгийцев он по большому счету сыграл только полтора тайма со «Спартаком». В остальных максимум выходил на замену. А в последней встрече у него опять случилось повреждение. Нужна стабильность, которая является ключевым фактором.
– У «Спартака» сейчас мощное представительство в сборной – шесть человек. Чуть меньше – у «Ростова». Как относитесь к словосочетанию «базовый клуб» и считаете ли какой-то таковым?
– Мы не можем влиять на переходы футболистов. Условно, не было бы Самедова и Джикии в «Спартаке» – игроков из этого клуба в национальной команде оказалось бы меньше. Потом они появились. Но это не означает, что «Спартак» кто-то намеренно делает базовым клубом сборной. Просто так получается естественным образом.
Хотя для тренеров сборной подспорье, когда та или иная линия в основном представлена футболистами одного клуба. Как это было раньше, когда оборона была армейская, полузащита – зенитовская. Наигранные связи – это хорошо. Но если сегодня этого нет, значит, следует исходить из реалий.
СЭ
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