СМИ: Джону Терри в Китае готовы предложить контракт с зарплатой €29 млн в год

Китайский "Тянцзинь Цюяньцзянь" предложил защитнику "Челси" Джону Терри контракт с зарплатой €29 млн в год, сообщает The Sun.Руководство китайской команды предлагает бывшему капитану сборной Англии соглашение на два года.К 36-летнему Терри также проявляют интерес "Вест Бромвич" и "Борнмут", клубы готовы предложить ему контракт, если он решит остаться в Англии.