Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Джону Терри в Китае готовы предложить контракт с зарплатой €29 млн в год

Китайский "Тянцзинь Цюяньцзянь" предложил защитнику "Челси" Джону Терри контракт с зарплатой €29 млн в год, сообщает The Sun.

Руководство китайской команды предлагает бывшему капитану сборной Англии соглашение на два года.

К 36-летнему Терри также проявляют интерес "Вест Бромвич" и "Борнмут", клубы готовы предложить ему контракт, если он решит остаться в Англии.

Газета.ru
Теги: Терри
Сегодня, 12:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.