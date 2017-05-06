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Федор Чалов - в основном составе ЦСКА на игру с "Амкаром"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на игру 27-го тура чемпионата России с "Амкаром".

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Чалов.

Запасные: Помазун, Овчинников, Васин, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:54
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