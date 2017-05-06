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13:57
Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
11:25
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
08:50
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
ЦСКА благодаря голам Чалова и Натхо одержал победу над "Амкаром"
В матче 27-го тура чемпионата России столичный ЦСКА уверенно переиграл на выезде "Амкар" и обошел "Зенит" в турнирной таблице.
Чемпионат России. 27 тур
"Амкар" - ЦСКА - 0:2
Голы: Чалов, 62, Натхо, 68
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, (Гасилин, 65), Гиголаев, (Салугин, 84), Костюков, (Баланович, 46), Гол, Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, (Васин, 20), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Чалов, (Ионов, 75).
Предупреждения: Зайцев, 37, Конде, 67.
Чемпионат России. 27 тур
"Амкар" - ЦСКА - 0:2
Голы: Чалов, 62, Натхо, 68
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, (Гасилин, 65), Гиголаев, (Салугин, 84), Костюков, (Баланович, 46), Гол, Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, (Васин, 20), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Чалов, (Ионов, 75).
Предупреждения: Зайцев, 37, Конде, 67.
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