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ЦСКА благодаря голам Чалова и Натхо одержал победу над "Амкаром"

В матче 27-го тура чемпионата России столичный ЦСКА уверенно переиграл на выезде "Амкар" и обошел "Зенит" в турнирной таблице.

Чемпионат России. 27 тур

"Амкар" - ЦСКА - 0:2

Голы: Чалов, 62, Натхо, 68

"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, (Гасилин, 65), Гиголаев, (Салугин, 84), Костюков, (Баланович, 46), Гол, Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, (Васин, 20), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Чалов, (Ионов, 75).

Предупреждения: Зайцев, 37, Конде, 67.
Теги: ЦСКА Амкар
Сегодня, 15:53
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№22 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:22) #
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online

Цитата: maradona72
Может сегодня ночью в игроков Томи вселились инопланетяне ,

а ведь в жизни всякое бывает, я чего-то начал волноваться
Регистрация: 7.12.2016
№21 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вопрос

скажи ка дядя ведь не даром??
-----------------------------
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Ответ

Цитата: ilovefootball
2 тайм естесно...слили.


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№20 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:16) #
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online

Цитата: 4 звезды
а они могут?

Может сегодня ночью в игроков Томи вселились инопланетяне , хрен знает.
Поле ровное, трава зеленая , мяч круглый. Пухкуа па, как говорят жабоеды.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№19 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:14) #
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online

Цитата: maradona72
На то что Томь обыграет Спартак

а они могут?
Регистрация: 7.12.2016
№18 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:09) #
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online

Цитата: 4 звезды
на шшшшто?

На то что Томь обыграет Спартак . Потом Амкар победит Спартак, потом Терек, а потом, Арсенал порвет Спартак в последнем туре.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№17 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:07) #
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online

Цитата: molot327
И будем надеяться!

на шшшшто? no_mouth
Регистрация: 7.12.2016
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:57) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Всё норм, Серег, можешь открывать лучшие заначки)))


Рано, Санди, рано. Мне вот кажется, что Спартак еще нервы попортит нам в этом сезоне. Он может.

Тем более вот, Молот надеется :

Цитата: molot327
И будем надеяться!

Все может быть.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№15 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:57) #
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online

Цитата: maradona72
тставание от лидера всего 7 очков. И не такого ЦСКА отыгрывал.

поднажмите мужуки, ведь вы всегда первые
Регистрация: 7.12.2016
№14 Написал: ilovefootball (Сегодня, 16:47) #
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Болеет за:
«Ростов»
А смысл обсуждать этот матч, если заранее все было понятно. 1 тайм типа оборонялись, 2 тайм естесно...слили. Короче, как с Краснодаром. Со Спартаком будет тоже самое. Ставлю на Спартак 0-2. smile
Регистрация: 18.03.2013
№13 Написал: marsel65 мурманская обл.г.Полярный (Сегодня, 16:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Отставание от лидера всего 7 очков. И не такого ЦСКА отыгрывал. До конца чемпа есть еще целых 3 игры.

Скорее поверю,что сборная России возьмет золото на ЧМ,чем Спартак отдаст чемпионство.


--------------------
Не пытайтесь спорить с дураком , иначе опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом.
Регистрация: 14.11.2011
№12 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 16:32) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Visio
Завтра иду на новый стадион с сыном. Оценим.

Давай, потом расскажешь!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№11 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:28) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Амкар мертвый, как с бодуна играли. Берегут силы против нас, через неделю будут на поле умирать, как будто финал ЛЧ
Регистрация: 2.08.2010
№10 Написал: ачуда (Сегодня, 16:16) #
  • +2
  •  (4)

Амкар хватило на один тайм, со Спартаком им не тягаться и отдадут чемпионство за милую душу.
Регистрация: 1.02.2017
№9 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ЦСКА с победой! Наши наверное завтра сольют, совсем игры нет. Завтра иду на новый стадион с сыном. Оценим.
Регистрация: 17.05.2015
№8 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой!
И будем надеяться!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№7 Написал: Konnekt (Сегодня, 16:10) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Куда Конь с копытом ии... Когда ещё Амкар свиснет?
Понятно, по уровню футбола, ЦСКА значительно выше. Чего армейцы убедительно и доказали.


--------------------
Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 16:07) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Серег, можешь открывать лучшие заначки)))

он уже откушал питерской 9 ки)
Регистрация: 24.04.2009
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 16:05) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Чалов и Натхо принесли победу армейцам, голы понравились, у Натхо этакий коварный, скачущий. Амкар, надо признать, успешно оборонялся долгое время, а вот в атаке свою игру так и не наладил, по сути ни одного удара в створ ворот ЦСКА..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:04) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Отставание от лидера всего 7 очков. И не такого ЦСКА отыгрывал. До конца чемпа есть еще целых 3 игры.

Вопрос с чемпионством был решен в дерби.
Всё норм, Серег, можешь открывать лучшие заначки)))
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: vlees...... (Сегодня, 15:59) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Норм,пожалуй только Краснодар сможет отнять очки у команды цвета арктического дна.
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 15:56) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
С победой армейцы!
3 очка в Перми дорогого стоят , несмотря на то , что первый там был откровенное говнище.
Чалову надо больше играть в основе , чтобы обрести уверенность.
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (12)
online

Отставание от лидера всего 7 очков. И не такого ЦСКА отыгрывал. До конца чемпа есть еще целых 3 игры.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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