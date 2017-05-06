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Удачный вояж на Урал: ЦСКА выиграл в Перми
Вязкий и малозрелищный поединок поле "Амкара" принес "армейцам" столь нужные три очка за счет голов во втором тайме. Rusfootball.info рассказывает о не самой легкой победе команды Виктора Гончаренко в первом матче 27-го тура.
Единомышленники из разных поколений
Поединок "Амкара" и ЦСКА был любопытен, прежде всего, противостоянием двух наставников, представляющих школы из совершенно разных времен: на момент стартового свистка разница в возрасте между Гаджи Гаджиевым и Виктором Гончаренко составляла 32 года!
Интересно, что при этом отнюдь не возникало мысли, что мэтр российского тренерского цеха может добиться результата за счет превосходства в опыте. 39-летний белорус, возглавляющий ныне армейский коллектив, уже успел поработать в стольких местах и на разных уровнях, практически везде решая поставленные перед ним задачи, что язык даже не поворачивался говорить о каком-то недостатке навыков.
Любопытно и то, что Гаджиев и Гончаренко, воспитанные в разные эпохи, исповедуют достаточно схожую футбольную философию, основанную на крепкой обороне, дисциплине, упорной тренировке стандартов, внимательном изучении соперника и индивидуальном подходе к каждому игроку. Конечно, различий в их работе хватает, однако в некотором роде мы могли говорить о встрече единомышленников. В первом круге она завершилась ничьей на поле "Уфы". Теперь Виктор Михайлович приехал в гости к Гаджи Муслимовичу с гораздо более классным коллективом, подвешивая в воздухе вопрос "а как оно будет на сей раз?".
Впрочем, на итоге отчетного поединка, разумеется, могла сказать и турнирная мотивация обеих команд. У "Амкара" ее практически не осталось: пермяки засели в середине таблицы, растеряв все шансы на еврокубки и не имея над собой угрозы вылета. Задача на сезон уральцами уже была выполнена, так что причины умирать ради победы у них отсутствовали.
Чего не скажешь о ЦСКА. Потерпев первое поражение под руководством Гончаренко, "красно-синие" не только утратили последние надежды на чемпионство, но и свалились со второй позиции. Им оставалось лишь выигрывать во всех оставшихся турах и надеяться на осечку "Зенита", потому что оставаться без Лиги Чемпионов армейскому клубу ох как не хочется. Потеря же очков в Перми означала фактическое прощение с главным еврокубком.
Дополнительную интригу матчу придавало то, что "Амкар" в текущем сезоне невероятно мало пропускает на своем поле и проиграл на родной "Звезде" всего один раз: "Краснодару" в позапрошлом туре. К тому же для ЦСКА два последних выезда в Пермь завершились сухими поражениям.
Пасмурно и тоскливо
Думаю, если бы ослик Иа-Иа наблюдал за первым таймом поединка в Перми, он бы обязательно произнес свою знаменитую фразу. Это я о душераздирающем зрелище. Потому что команды демонстрировали что угодно, только не интересный футбол.
БОльшая часть тайма прошла с очевидным территориальным перевесом гостей, которые подчас полным составом, за исключением Акинфеева, сидели на чужой половине поля. Вот только КПД атакующих действий подшефных Гончаренко был невероятно низок. По сути, до перерыва они создали лишь один по-настоящему острый момент. Случился он после того, как Вернблум жестко, но чисто сыграл в отборе недалеко от штрафной "Амкара, мяч был тут же переадресован Головину, а Александр хлестким ударом едва не поразил дальний нижний угол.
Вот, собственно, и все. Можно, конечно, припомнить прострел того же Головина, после которого из пределов штрафной площадки мощно бил Чалов, да только забить там было трудновато из-за большого скопления пермяков, один из коих и принял на себя удар Федора. Был еще эпизод, в коем Фернандес прострелил на Витиньо, а тот из отличной позиции пальнул над перекладиной, но русский бразилец делал передачу на бразильского бразильца из явного офсайда, что не укрылось от взора лайнсмена.
Хозяева, впрочем, в наступлении были еще хуже. Под конец тайма они пару раз убегали в контратаки, однако не сумели довести их до чего-то серьезного, а до того во время своих редких вылазок ограничились шансом Гиголаева, который с лету не сумел попасть в створ.
Кстати, на исходе 20-й минуты москвичей подстерегла неприятность. Виктор Гончаренко, судя по всему, решил дать своему тезке Васину возможность передохнуть после того кошмара, который экс-оборонец "Уфы" пережил в дерби. Но долго отдыхать не пришлось, ибо Васин вынужден был сменить Алексея Березуцкого – тот, судя по всему, дернул заднюю поверхность бедра.
Как же так, Витёк?!
Первые минуты второго тайма создавали полное впечатление, что в действиях обеих команд не изменилось абсолютно ничего. "Амкар" все так же оборонялся двумя плотными линиями, а ЦСКА на средних скоростях безнадежно бился об эту бетонную стену.
И вдруг, словно гром среди ясного неба, у ворот хозяев возник опаснейший момент! Чалов головой сбросил мяч в штрафную на вбегавшего туда Вернблума, кто-то из пермяков поскользнулся и не смог помешать шведу, а Понтус тут же вывел Витиньо один на один. Бразилец обязан был забивать, однако замешкался, и выскочивший с линии Хомич сумел отразить удар Виктора. Форвард гостей сам же подобрал мяч, выстрелил снова – в защитника! Казалось, момент исчерпан, однако подключившийся к атаке Щенников предоставил Витиньо еще один шанс, и латиноамериканец хитрым ударом совсем чуть-чуть не попал в ближний угол!
Витек исправился
Впрочем, переживали случившееся поклонники ЦСКА всего пять минут. А затем Чалов отдал на Витиньо, бразильский нападающий здорово выдержал паузу и вернул мяч открывшемуся в зоне правого инсайда Федору, который несильным, но очень точным ударом уложил его в дальний нижний угол. Хомич коснулся мяча, однако помешать тому оказаться в сетке не сумел.
Улыбка Фортуны
По такой игре "Амкару" было сложно рассчитывать на отыгрыш. Но один-то гол забить можно всегда. Вот только вскоре положение уральской команды стало почти безнадежным. И в этом случае подопечным Гончаренко необходимо поблагодарить госпожу Удачу.
Правда, условия для ее благосклонности они создали сами, когда Конде вынужден был сбить около самой линии своей штрафной набравшего скорость Головина. Витиньо с этого стандарта угодил в стенку, мяч отлетел к линии штрафной площадки, где никто из опорников "Амкара" не соизволил накрыть Натхо. Израильтянин обработал мяч и пробил, последовал рикошет от Занева, оставивший не у дел уже прыгнувшего Хомича, а на табло загорелась двойка.
Соблюдаем формальности
В футболе, в отличие от бокса, завершить поединок в силу явного преимущества одной из сторон нельзя, так что соперникам довелось отыграть оставшиеся до финального свистка двадцать пять с хвостиком минут. Хозяева даже пытались идти вперед, но чувствовалось, что они и сами не верят в спасение. Ну а гости никуда не спешили, спокойно ведя встречу к победе. Разве что вышедший на замену Ионов едва не сделал счет разгромным, однако Хомич все-таки сумел перевести мяч на угловой.
Каждый идет своею дорогой
Если я скажу, что ЦСКА в стартовом матче тура произвел яркое впечатление, то серьезно погрешу против истины. И вряд ли все идеи Виктора Гончаренко сработали в Перми. Но превосходство "армейцев" в классе все-таки сказалось, свои три очки они взяли и теперь будут болеть за "Терек".
Пермская же команда просто доигрывает сезон, постепенно готовясь к следующему.
Сергей Янков, Rusfootball.info
Единомышленники из разных поколений
Поединок "Амкара" и ЦСКА был любопытен, прежде всего, противостоянием двух наставников, представляющих школы из совершенно разных времен: на момент стартового свистка разница в возрасте между Гаджи Гаджиевым и Виктором Гончаренко составляла 32 года!
Интересно, что при этом отнюдь не возникало мысли, что мэтр российского тренерского цеха может добиться результата за счет превосходства в опыте. 39-летний белорус, возглавляющий ныне армейский коллектив, уже успел поработать в стольких местах и на разных уровнях, практически везде решая поставленные перед ним задачи, что язык даже не поворачивался говорить о каком-то недостатке навыков.
Любопытно и то, что Гаджиев и Гончаренко, воспитанные в разные эпохи, исповедуют достаточно схожую футбольную философию, основанную на крепкой обороне, дисциплине, упорной тренировке стандартов, внимательном изучении соперника и индивидуальном подходе к каждому игроку. Конечно, различий в их работе хватает, однако в некотором роде мы могли говорить о встрече единомышленников. В первом круге она завершилась ничьей на поле "Уфы". Теперь Виктор Михайлович приехал в гости к Гаджи Муслимовичу с гораздо более классным коллективом, подвешивая в воздухе вопрос "а как оно будет на сей раз?".
Впрочем, на итоге отчетного поединка, разумеется, могла сказать и турнирная мотивация обеих команд. У "Амкара" ее практически не осталось: пермяки засели в середине таблицы, растеряв все шансы на еврокубки и не имея над собой угрозы вылета. Задача на сезон уральцами уже была выполнена, так что причины умирать ради победы у них отсутствовали.
Чего не скажешь о ЦСКА. Потерпев первое поражение под руководством Гончаренко, "красно-синие" не только утратили последние надежды на чемпионство, но и свалились со второй позиции. Им оставалось лишь выигрывать во всех оставшихся турах и надеяться на осечку "Зенита", потому что оставаться без Лиги Чемпионов армейскому клубу ох как не хочется. Потеря же очков в Перми означала фактическое прощение с главным еврокубком.
Дополнительную интригу матчу придавало то, что "Амкар" в текущем сезоне невероятно мало пропускает на своем поле и проиграл на родной "Звезде" всего один раз: "Краснодару" в позапрошлом туре. К тому же для ЦСКА два последних выезда в Пермь завершились сухими поражениям.
Пасмурно и тоскливо
Думаю, если бы ослик Иа-Иа наблюдал за первым таймом поединка в Перми, он бы обязательно произнес свою знаменитую фразу. Это я о душераздирающем зрелище. Потому что команды демонстрировали что угодно, только не интересный футбол.
БОльшая часть тайма прошла с очевидным территориальным перевесом гостей, которые подчас полным составом, за исключением Акинфеева, сидели на чужой половине поля. Вот только КПД атакующих действий подшефных Гончаренко был невероятно низок. По сути, до перерыва они создали лишь один по-настоящему острый момент. Случился он после того, как Вернблум жестко, но чисто сыграл в отборе недалеко от штрафной "Амкара, мяч был тут же переадресован Головину, а Александр хлестким ударом едва не поразил дальний нижний угол.
Вот, собственно, и все. Можно, конечно, припомнить прострел того же Головина, после которого из пределов штрафной площадки мощно бил Чалов, да только забить там было трудновато из-за большого скопления пермяков, один из коих и принял на себя удар Федора. Был еще эпизод, в коем Фернандес прострелил на Витиньо, а тот из отличной позиции пальнул над перекладиной, но русский бразилец делал передачу на бразильского бразильца из явного офсайда, что не укрылось от взора лайнсмена.
Хозяева, впрочем, в наступлении были еще хуже. Под конец тайма они пару раз убегали в контратаки, однако не сумели довести их до чего-то серьезного, а до того во время своих редких вылазок ограничились шансом Гиголаева, который с лету не сумел попасть в створ.
Кстати, на исходе 20-й минуты москвичей подстерегла неприятность. Виктор Гончаренко, судя по всему, решил дать своему тезке Васину возможность передохнуть после того кошмара, который экс-оборонец "Уфы" пережил в дерби. Но долго отдыхать не пришлось, ибо Васин вынужден был сменить Алексея Березуцкого – тот, судя по всему, дернул заднюю поверхность бедра.
Как же так, Витёк?!
Первые минуты второго тайма создавали полное впечатление, что в действиях обеих команд не изменилось абсолютно ничего. "Амкар" все так же оборонялся двумя плотными линиями, а ЦСКА на средних скоростях безнадежно бился об эту бетонную стену.
И вдруг, словно гром среди ясного неба, у ворот хозяев возник опаснейший момент! Чалов головой сбросил мяч в штрафную на вбегавшего туда Вернблума, кто-то из пермяков поскользнулся и не смог помешать шведу, а Понтус тут же вывел Витиньо один на один. Бразилец обязан был забивать, однако замешкался, и выскочивший с линии Хомич сумел отразить удар Виктора. Форвард гостей сам же подобрал мяч, выстрелил снова – в защитника! Казалось, момент исчерпан, однако подключившийся к атаке Щенников предоставил Витиньо еще один шанс, и латиноамериканец хитрым ударом совсем чуть-чуть не попал в ближний угол!
Витек исправился
Впрочем, переживали случившееся поклонники ЦСКА всего пять минут. А затем Чалов отдал на Витиньо, бразильский нападающий здорово выдержал паузу и вернул мяч открывшемуся в зоне правого инсайда Федору, который несильным, но очень точным ударом уложил его в дальний нижний угол. Хомич коснулся мяча, однако помешать тому оказаться в сетке не сумел.
Улыбка Фортуны
По такой игре "Амкару" было сложно рассчитывать на отыгрыш. Но один-то гол забить можно всегда. Вот только вскоре положение уральской команды стало почти безнадежным. И в этом случае подопечным Гончаренко необходимо поблагодарить госпожу Удачу.
Правда, условия для ее благосклонности они создали сами, когда Конде вынужден был сбить около самой линии своей штрафной набравшего скорость Головина. Витиньо с этого стандарта угодил в стенку, мяч отлетел к линии штрафной площадки, где никто из опорников "Амкара" не соизволил накрыть Натхо. Израильтянин обработал мяч и пробил, последовал рикошет от Занева, оставивший не у дел уже прыгнувшего Хомича, а на табло загорелась двойка.
Соблюдаем формальности
В футболе, в отличие от бокса, завершить поединок в силу явного преимущества одной из сторон нельзя, так что соперникам довелось отыграть оставшиеся до финального свистка двадцать пять с хвостиком минут. Хозяева даже пытались идти вперед, но чувствовалось, что они и сами не верят в спасение. Ну а гости никуда не спешили, спокойно ведя встречу к победе. Разве что вышедший на замену Ионов едва не сделал счет разгромным, однако Хомич все-таки сумел перевести мяч на угловой.
Каждый идет своею дорогой
Если я скажу, что ЦСКА в стартовом матче тура произвел яркое впечатление, то серьезно погрешу против истины. И вряд ли все идеи Виктора Гончаренко сработали в Перми. Но превосходство "армейцев" в классе все-таки сказалось, свои три очки они взяли и теперь будут болеть за "Терек".
Пермская же команда просто доигрывает сезон, постепенно готовясь к следующему.
Чемпионат России
27 тур
Амкар 0-2 ЦСКA
Голы: Чалов, 60, Натхо, 65.
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов (Гасилин, 65), Гиголаев (Салугин, 79), Костюков (Баланович, 46), Гол, Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Васин, 19), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо (Миланов, 87), Чалов (Ионов, 72).
Предупреждения: Зайцев, 36, Конде, 65, Салугин, 90.
27 тур
Амкар 0-2 ЦСКA
Голы: Чалов, 60, Натхо, 65.
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов (Гасилин, 65), Гиголаев (Салугин, 79), Костюков (Баланович, 46), Гол, Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Васин, 19), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо (Миланов, 87), Чалов (Ионов, 72).
Предупреждения: Зайцев, 36, Конде, 65, Салугин, 90.
Сергей Янков, Rusfootball.info
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