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13:57
Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
11:25
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
08:50
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
"Спортинг" одержал победу над "Лас-Пальмасом"
Чемпионат Испании
36 тур
"Спортинг" Хихон - "Лас-Пальмас" 1:0
Голы: Кармона, 67
"Спортинг" Хихон: Куэльяр, Дуглас, Канелья, Бабен, Мере, Альварес, Гомес (Торрес, 78), Весга, Кастро (Кармона, 46), Чоп, Бурги (Лопес, 83)
"Лас-Пальмас": Варас, Симон, Кастельяно (Лопеш, 30), Лемос, Бигас, Монторо, Роке, Виера (Эрнан, 82), Гарсия (Халилович, 64), Момо, Экспозито
Предупреждения: Альварес, 32, Роке, 41, Дуглас, 49, Чоп, 71, Канелья, 80, Эрнан, 90+1
36 тур
"Спортинг" Хихон - "Лас-Пальмас" 1:0
Голы: Кармона, 67
"Спортинг" Хихон: Куэльяр, Дуглас, Канелья, Бабен, Мере, Альварес, Гомес (Торрес, 78), Весга, Кастро (Кармона, 46), Чоп, Бурги (Лопес, 83)
"Лас-Пальмас": Варас, Симон, Кастельяно (Лопеш, 30), Лемос, Бигас, Монторо, Роке, Виера (Эрнан, 82), Гарсия (Халилович, 64), Момо, Экспозито
Предупреждения: Альварес, 32, Роке, 41, Дуглас, 49, Чоп, 71, Канелья, 80, Эрнан, 90+1
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