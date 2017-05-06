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"Спортинг" одержал победу над "Лас-Пальмасом"

Чемпионат Испании

36 тур

"Спортинг" Хихон - "Лас-Пальмас" 1:0

Голы: Кармона, 67

"Спортинг" Хихон: Куэльяр, Дуглас, Канелья, Бабен, Мере, Альварес, Гомес (Торрес, 78), Весга, Кастро (Кармона, 46), Чоп, Бурги (Лопес, 83)

"Лас-Пальмас": Варас, Симон, Кастельяно (Лопеш, 30), Лемос, Бигас, Монторо, Роке, Виера (Эрнан, 82), Гарсия (Халилович, 64), Момо, Экспозито

Предупреждения: Альварес, 32, Роке, 41, Дуглас, 49, Чоп, 71, Канелья, 80, Эрнан, 90+1
Теги: Спортинг Лас-Пальмас
Сегодня, 16:15
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