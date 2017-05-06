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Гаджи Гаджиев: проиграли по делу, допустили много брака
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" после матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2) заявил, что армейцы заслужили победу в матче.
"Проиграли по делу. ЦСКА был сильнее. Те шансы, которые предоставил нам соперник в контратаке, мы использовали плохо. Допустили много брака", – сказал Гаджиев.
"Проиграли по делу. ЦСКА был сильнее. Те шансы, которые предоставил нам соперник в контратаке, мы использовали плохо. Допустили много брака", – сказал Гаджиев.
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