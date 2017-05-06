Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Гаджи Гаджиев: проиграли по делу, допустили много брака

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" после матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2) заявил, что армейцы заслужили победу в матче.

"Проиграли по делу. ЦСКА был сильнее. Те шансы, которые предоставил нам соперник в контратаке, мы использовали плохо. Допустили много брака", – сказал Гаджиев.
Теги: Гаджиев ЦСКА Амкар
Сегодня, 16:17
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:24) #
  • +1
  •  (1)

Честно и справедливо сказал главный тренер Амкара.


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.