Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Гончаренко: в первом тайме мы искали возможности и выглядели беззубо

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Амкаром" в матче 27-го тура чемпионата России.

"В первом тайме мы искали возможности и выглядели беззубо. Во втором тайме стали создавать моменты и смогли забить. Естественно, после гола задача упрощается. Второй гол снял все вопросы. Замена Березуцкого? У нас четыре центральных защитника высокого уровня. Все они знают, как надо действовать в той или иной ситуации", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Амкар
Сегодня, 16:24
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.