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Виктор Гончаренко: в первом тайме мы искали возможности и выглядели беззубо
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Амкаром" в матче 27-го тура чемпионата России.
"В первом тайме мы искали возможности и выглядели беззубо. Во втором тайме стали создавать моменты и смогли забить. Естественно, после гола задача упрощается. Второй гол снял все вопросы. Замена Березуцкого? У нас четыре центральных защитника высокого уровня. Все они знают, как надо действовать в той или иной ситуации", - сказал Гончаренко.
"В первом тайме мы искали возможности и выглядели беззубо. Во втором тайме стали создавать моменты и смогли забить. Естественно, после гола задача упрощается. Второй гол снял все вопросы. Замена Березуцкого? У нас четыре центральных защитника высокого уровня. Все они знают, как надо действовать в той или иной ситуации", - сказал Гончаренко.
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