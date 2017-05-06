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Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
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На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
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Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
Петр Чех: возможно, кто-то и думает об отставке Венгера, но я этого не понимаю
Вратарь "Арсенала" Петр Чех заявил, что не думает о возможной отставке Арсена Венгера с поста главного тренера клуба.
- У "Арсенала" есть тренер, а мы должны хорошо играть в каждом матче. Останется ли Венгер в клубе? Не думаю, что сейчас это важный вопрос. Я каждый день стараюсь наилучшим образом подготовиться к игре и сконцентрирован именно на этом. Возможно, кто-то и думает об отставке Венгера, но я этого не понимаю, - цитирует Чеха goal.com.
- У "Арсенала" есть тренер, а мы должны хорошо играть в каждом матче. Останется ли Венгер в клубе? Не думаю, что сейчас это важный вопрос. Я каждый день стараюсь наилучшим образом подготовиться к игре и сконцентрирован именно на этом. Возможно, кто-то и думает об отставке Венгера, но я этого не понимаю, - цитирует Чеха goal.com.
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