Петр Чех: возможно, кто-то и думает об отставке Венгера, но я этого не понимаю

Вратарь "Арсенала" Петр Чех заявил, что не думает о возможной отставке Арсена Венгера с поста главного тренера клуба.



- У "Арсенала" есть тренер, а мы должны хорошо играть в каждом матче. Останется ли Венгер в клубе? Не думаю, что сейчас это важный вопрос. Я каждый день стараюсь наилучшим образом подготовиться к игре и сконцентрирован именно на этом. Возможно, кто-то и думает об отставке Венгера, но я этого не понимаю, - цитирует Чеха goal.com.