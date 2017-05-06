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Петр Чех: возможно, кто-то и думает об отставке Венгера, но я этого не понимаю

Вратарь "Арсенала" Петр Чех заявил, что не думает о возможной отставке Арсена Венгера с поста главного тренера клуба.

- У "Арсенала" есть тренер, а мы должны хорошо играть в каждом матче. Останется ли Венгер в клубе? Не думаю, что сейчас это важный вопрос. Я каждый день стараюсь наилучшим образом подготовиться к игре и сконцентрирован именно на этом. Возможно, кто-то и думает об отставке Венгера, но я этого не понимаю, - цитирует Чеха goal.com.
Теги: Чех Венгер Арсенал
Сегодня, 16:31
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