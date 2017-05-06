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13:57
Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
11:25
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
08:50
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
"Факел" в гостях обыграл "Динамо"
В матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги московское "Динамо" уступило "Факелу".
ФНЛ
35 тур
"Динамо" - "Факел" 0:1
Голы: Касьян, 79
"Динамо": Шунин, Терехов, Темников, (Катрич, 46), Рыков, Белоруков, Козлов, Ташаев, (Маркелов, 46), Сапета, Соснин, (Кузьмин, 68), Бечирай, Панченко.
"Факел": Саутин, Осипенко, Багаев, Тихий, Иванов, Шахов, Соловьев, (Трошечкин, 78), Каюмов, Свежов, Касьян, Бирюков.
Предупреждения: Багаев, 37, Соснин, 50
ФНЛ
35 тур
"Динамо" - "Факел" 0:1
Голы: Касьян, 79
"Динамо": Шунин, Терехов, Темников, (Катрич, 46), Рыков, Белоруков, Козлов, Ташаев, (Маркелов, 46), Сапета, Соснин, (Кузьмин, 68), Бечирай, Панченко.
"Факел": Саутин, Осипенко, Багаев, Тихий, Иванов, Шахов, Соловьев, (Трошечкин, 78), Каюмов, Свежов, Касьян, Бирюков.
Предупреждения: Багаев, 37, Соснин, 50
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