Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Факел" в гостях обыграл "Динамо"

В матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги московское "Динамо" уступило "Факелу".

ФНЛ

35 тур

"Динамо" - "Факел" 0:1

Голы: Касьян, 79

"Динамо": Шунин, Терехов, Темников, (Катрич, 46), Рыков, Белоруков, Козлов, Ташаев, (Маркелов, 46), Сапета, Соснин, (Кузьмин, 68), Бечирай, Панченко.

"Факел": Саутин, Осипенко, Багаев, Тихий, Иванов, Шахов, Соловьев, (Трошечкин, 78), Каюмов, Свежов, Касьян, Бирюков.

Предупреждения: Багаев, 37, Соснин, 50
Теги: Динамо Факел
Сегодня, 17:00
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.