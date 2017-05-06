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В Англии футболиста дисквалифицировали на 14 месяцев за употребление кокаина

Игрок клуба третьего дивизиона чемпионата Англии "Аккрингтон Стэнли" Патрик Лейси дисквалифицирован на 14 месяцев за употребление кокаина, передает официальный сайт клуба.

Допинг-проба Лейси была взята в соревновательный период в ноябре 2016 года. Клуб принял решение разорвать контракт с 24-летним футболистом.
Сегодня, 17:12
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№1 Написал: Mahoylich (Сегодня, 17:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Берите пример ЦСКА, а вы за таких горой стоите.


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Я за Спартак с 1972 года. Очень хочу пятую звезду.
Регистрация: 11.11.2016
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