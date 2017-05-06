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13:57
Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
11:25
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
08:50
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
В Англии футболиста дисквалифицировали на 14 месяцев за употребление кокаина
Игрок клуба третьего дивизиона чемпионата Англии "Аккрингтон Стэнли" Патрик Лейси дисквалифицирован на 14 месяцев за употребление кокаина, передает официальный сайт клуба.
Допинг-проба Лейси была взята в соревновательный период в ноябре 2016 года. Клуб принял решение разорвать контракт с 24-летним футболистом.
Допинг-проба Лейси была взята в соревновательный период в ноябре 2016 года. Клуб принял решение разорвать контракт с 24-летним футболистом.
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