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"Зенит" поздравил "Тосно" с выходом в Премьер-лигу

"Зенит" в твиттере поздравил "Тосно" с выходом в премьер-лигу.

Напомним, сегодня команда из Ленинградской области гарантировала себе повышение в классе.
Теги: Зенит Томь
Сегодня, 19:43
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7
(0)
№7 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 21:05) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manowar
Поздравляем Зенит с 6 набранными очками в следующем сезоне ! smile

Думаешь Зенит больше никого обыграть не сможет?
Регистрация: 12.07.2014
№6 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Manowar,
по себе людей не меряй....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:24) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Поздравляем Зенит с 6 набранными очками в следующем сезоне ! smile
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:57) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
значит в РФПЛ будет две отличные команды-Зенит и Тосно,тринадцать хороших,ну и спартак не пришей к п...рукав...
Регистрация: 9.01.2015
№3 Написал: vlees...... (Сегодня, 19:55) #
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
плюс 6 очков
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 19:50) #
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это мы поздравляем Диму с Вовой!!! )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
зачтено
Регистрация: 31.05.2016
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