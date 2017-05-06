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"ПСЖ" разгромил "Бастию", забив 5 мячей

"ПСЖ" переиграл "Бастию" в матче 36-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

36 тур

"ПСЖ" - "Бастия" 5:0

Гол: Лукас, 32, Верратти, 35, Кавани, 76, 89, Келсо, 83

"ПСЖ": Трапп, Менье, Максвелл, Маркиньос, Силва, Рабио, Верратти (Келсо, 81), Матюиди (Нкунку, 83), Моура, Дракслер, Кавани

"Бастия": Лека, Бенгтссон, Эль-Каутари, Джику, Кейта, Оньянге, Мостефа, Нгандо (Нангис, 73), Кулибали, Сент-Максимен (Даник, 58), Кривелли (Диалло, 88)

Предупреждения: Лека, 35, Мостефа, 59, Менье, 74
Теги: ПСЖ Бастия
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