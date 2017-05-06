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21:10
Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак"
Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак"
20:59
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (3)
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (3)
20:46
Обзор. 35 тур. ФНЛ
Обзор. 35 тур. ФНЛ
18:43
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл, взял 3 очка, но уровень игры не тот, который хотелось бы видеть (2)
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл, взял 3 очка, но уровень игры не тот, который хотелось бы видеть (2)
18:25
"Арсенал" в Туле обыграл "Ростов" (20)
"Арсенал" в Туле обыграл "Ростов" (20)
18:05
"Тосно" вышел в РФПЛ (25)
"Тосно" вышел в РФПЛ (25)
17:00
"Факел" в гостях обыграл "Динамо" (2)
"Факел" в гостях обыграл "Динамо" (2)
"ПСЖ" разгромил "Бастию", забив 5 мячей
"ПСЖ" переиграл "Бастию" в матче 36-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
36 тур
"ПСЖ" - "Бастия" 5:0
Гол: Лукас, 32, Верратти, 35, Кавани, 76, 89, Келсо, 83
"ПСЖ": Трапп, Менье, Максвелл, Маркиньос, Силва, Рабио, Верратти (Келсо, 81), Матюиди (Нкунку, 83), Моура, Дракслер, Кавани
"Бастия": Лека, Бенгтссон, Эль-Каутари, Джику, Кейта, Оньянге, Мостефа, Нгандо (Нангис, 73), Кулибали, Сент-Максимен (Даник, 58), Кривелли (Диалло, 88)
Предупреждения: Лека, 35, Мостефа, 59, Менье, 74
Чемпионат Франции
36 тур
"ПСЖ" - "Бастия" 5:0
Гол: Лукас, 32, Верратти, 35, Кавани, 76, 89, Келсо, 83
"ПСЖ": Трапп, Менье, Максвелл, Маркиньос, Силва, Рабио, Верратти (Келсо, 81), Матюиди (Нкунку, 83), Моура, Дракслер, Кавани
"Бастия": Лека, Бенгтссон, Эль-Каутари, Джику, Кейта, Оньянге, Мостефа, Нгандо (Нангис, 73), Кулибали, Сент-Максимен (Даник, 58), Кривелли (Диалло, 88)
Предупреждения: Лека, 35, Мостефа, 59, Менье, 74
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