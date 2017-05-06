Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти

Чемпионат России



27 тур



"Спартак" - "Томь" 1:0



Гол: Промес, 16 (пен.)

От матча будущего чемпиона с безнадёжным аутсайдером болельщики, забившие стадион «Спартака», ждала множества голов, но игроки «Томи» в преддверии ЕГЭ достойно выдержали проверку, сохранив интригу до финального свистка Алексея Сухого, который на 14-й минуте назначил в их ворота роковой пенальти.В смысле не протолкнуться. Болельщики «Спартака» – огромные молодцы. Безнадёжный аутсайдер в соперниках, загородные майские праздники – всё это не отпугнуло болельщиков самой популярной команды страны по версии всех, кроме «Левада-Центра» и Фёдора Погорелова. Не стоит их героизировать, всё-таки в Европе аншлаги мы видим на каждом матче, да и «Спартак» сейчас идёт не на 6-м месте, но на рядовых вроде бы матчах российские стадионы не заполняются.На поле тоже было минимум свободного места, когда хозяева наседали на томичей. Гостям ничего не оставалось делать, кроме как в полном составе вжиматься в свою штрафную и откатываться за линию мяча. Во многом поэтому спартаковцы и не могли сделать точное действие в завершающей стадии атаки, поскольку большая плотность игроков «Томи» позволяла им перехватывать передачи, блокировать удары и отбирать мяч после малейшей неточности в обработке.На помощь «Спартаку» уже на 15-й минуте пришёл арбитр Алексей Сухой, после решения которого назначить пенальти «сухими» перестали быть ворота «Томи». Фол Карымова на Глушакове выглядел неочевидно, так что это выглядело скорее как возмездие за отсутствие 11-метровых по ходу сезона. В тот момент казалось, что это только начало потока голов в ворота Солосина. Квинси пробил его не без труда, однако в плане производства голов «Спартак» остановился. Где-то томичей выручал Солосин, в концовке тайма сумасшедший сэйв после удара Зе Луиша удался Митереву, но чаще всего спартаковцы сами допускали неточности и принимали неверные решения в завершении.Особо «преуспевал» в этом плане Ивелин Попов. Комментатор Роман Нагучев отметил, сколько черновой работы выполнил болгарин в центре поля, но когда дело доходило до чужой штрафной, он непременно либо плохо исполнял передачу, либо делал пас, непонятный для партнёров. Попов с мячом вблизи чужих ворот – верная примета конца атаки «Спартака» в 1-м тайме.Карымов и Гвинейский забыли о предстоящем ЕГЭ и вместе с партнёрами в первой половине 1-го тайма весьма симпатично и остро наступали на ворота «Спартака».Красно-белые, по словам Валерия Карпина, на каждый матч выходят в первую очередь не пропустить, однако сегодня команда Карреры не опасалась соперника, смело шла вперёд с первых минут, из-за чего Сасин, Пугин и их друзья могли совершать классные проходы на несколько десятков метров свободного пространства. «Томь» имела пару неплохих шансов забить, но у «Спартака», разумеется, моментов было больше.Не перерыв разделил встречу на «до» и «после», а символический удар по мячу в исполнении Виктории Лопырёвой. Правда, чем она заслужила это право и почему её выход на поле под свист трибун состоялся не перед матчем, а в перерыве – остаётся для меня загадкой.Георгий Джикия в перерыве отказался называть причину отсутствия голов с игры, чётко отрезав: «Сейчас выйдем и забьём ещё». Надеждам защитника, плотно усадившего на лавку Кутепова, не суждено было сбыться, ибо спартаковцы по-прежнему не могли совместить в решающей стадии атаки хладнокровие и расторопность. То Зе Луиш промедлит, то кто-то поторопится – так «Томь» и держалась на минимальном отставании, иногда даже проводя позиционные атаки.Каррера продолжал жечь у бровки, усиливал атаку выходами Джано и Адриано и всячески давал понять, что минимум до 2-го гола «Спартака» в этой игре не будет ясно ничего. Старания Массимо не дали нужного эффекта – эмоции и скорости пропали. Красно-белые, как ни крути, начали играть с подсознательной оглядкой. Несмотря на это, на 78-й минуте Артём Попов вынырнул из-за спин Ещенко и Зобнина и едва не сравнял счёт.После такого 2-го тайма в исполнении «Спартака» язык не поворачивался говорить о чемпионской игре, футболисты не бросились обнимать друг друга и качать Карреру, но тем нынешний «Спартак» и отличается от привычного – он не пропускает «дурака» в концовке и такие матчи выигрывает. В общем, Пермь, держись, спартаковское праздничное безумие близко!Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Промес, Глушаков, Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Луиш (Адриано, 65)Солосин, Пульич, Митерев, Карымов (Осипов, 46), Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский (Большунов, 73), Голышев, Сасин, СоболевЕщенко, 29, Митерев, 34