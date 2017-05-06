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Денис Глушаков: сегодня мы бездарно использовали свои моменты

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал победу в матче 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0).

"Наверное, когда обыгрываешь ЦСКА, отдаешь все эмоции. Но сегодня мы бездарно использовали свои моменты. За такой футбол наказывают. Но три очка не пахнут. Главное, что мы выиграли и реализовали свой момент. Просто бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота", – сказал Глушаков в эфире "Матч ТВ".
Теги: Глушаков Спартак Томь
Вчера, 22:37
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4
(1)
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 22:56) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Jana Kazak
Амкар кусачий, приедете думая что чемпионы и он Вас укатает.

ну мы для начала завтра за Терек поболеем, можно?
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Jana Kazak (Вчера, 22:54) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Амкар кусачий, приедете думая что чемпионы и он Вас укатает.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 22:40) #
  • +2
  •  (4)
online

Все верно. А теперь Массимо должен вас закрыть на целую неделю на базе. И гонять вас с утра до вечера, а потом самолет и в Пермь


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 22:40) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Бездарно как всегда ,впрочем...Тут согласен с мастером картинного падения.
Регистрация: 15.03.2009
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