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Гол Игуаина спас "Ювентус" от поражения в туринском дерби

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус" сыграл вничью с "Торино" – 1:1.

Чемпионат Италии

35 тур

"Ювентус" - "Торино" 1:1

Голы: Ляич, 52, Игуаин, 90+2

"Ювентус": Нето, Лихтштайнер, Бонуччи, Бенатиа, Асамоа, Ринкон (Пьянич, 69), Хедира, Стураро (Игуаин, 56), Куадрадо, Манджукич, Дибала (Сандро, 80)

"Торино": Харт, Дзаппакоста, Молинаро, Россеттини, Моретти, Базелли (Оби, 75), Аква, Фальке (Итурбе, 83), Белотти, Ляич, Бое (Бенасси, 63)

Предупреждения: Моретти, 13, Аква, 38, Молинаро, 42, Асамоа, 51, Дибала, 53, Аква, 57, Куадрадо, 76

Удаления: Аква, 57
Теги: Ювентус Торино
Вчера, 23:52
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