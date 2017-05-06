Томас Тухель: я совершенно спокоен относительно возможного ухода Обамеянга

Главный тренер "Боруссии" Томас Тухель прокомментировал слухи об интересе ПСЖ к нападающему команды Пьеру-Эмерику Обамеянгу.



"Я совершенно спокоен относительно этой ситуации. Насколько я знаю, Кавани продлил контракт с ПСЖ. Поэтому спрос на нового форварда у парижан не так велик. У нас впереди три важные недели, так что сейчас уделять внимание слухам. Мы можем сделать это после сезона", - цитирует Тухеля Sportsmole.