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"Спартак" - "Томь": фотоотчет матча

В матче 27-го тура чемпионата России "Спартак" на "Открытие-Арене" принимал "Томь". Встреча завершилась победой "красно-белых" - 1:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.





































Rusfootball.info
Теги: Спартак Томь Фото
Сегодня, 01:55
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