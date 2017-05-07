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Александр Мостовой: не каждый судья дал бы пенальти в подобном эпизоде
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал центральный матч 27-го тура Премьер-Лиги между «Томью» и своей бывшей командой (1:0).
Комментарии о прошедшей игре:
- «Спартак» не впечатлил, и я думаю, что многие ожидали крупной победы красно-белых. Всё-таки можно сказать, что игра чемпионская и «Спартак» мог оформить сегодня уверенную и красивую победу, но, к сожалению, не получилось. 1:0, конечно, не совсем то, что ожидают зрители, тем более гол был забит ещё и с довольно спорного пенальти и это оставило свой отпечаток. Но с другой стороны, можно сказать, что главное, это добытая победа, результат достигнут и ещё 3 очка в копилке.
О пенальти:
- Скажу, что в ворота «Спартака» такой пенальти не всегда поставят. Для меня, безусловно, спорный пенальти. Конечно, к любому пенальти можно придраться, все арбитры могут рассудить по-разному. Мы рады, что выиграли, но если говорить объективно, не каждый судья дал бы пенальти в подобном эпизоде.
Об игре «Томи»:
- Если говорить о «Томи», то чего-то особенного сказать не могу, потому что ещё 10 туров назад уже все знали, что команда вылетает в ФНЛ. Единственное, я могу их поддержать, в том плане, что они молодцы, дают бой и показывают результаты в игровом плане, в том числе и против «Зенита» и в сегодняшнем матче. В первую очередь мы говорим не о самом клубе «Томь», а о тех молодых ребятах, пока ещё не всем известных, но достойно выступающих за клуб. Главное им расти дальше, ведь футбол такой, что я видел немало ребят подающих надежды, одарённых и талантливых, а потом смотришь, и их уже никто не знает и никто не помнит. Футбольная судьба такова, что нельзя останавливаться и о будущем этих игроков загадывать не берусь.
О возможной потере очков «Зенита» в ближайшем матче:
- Конечно , «Терек» будет прилагать максимум усилий, чтобы отнять очки у «Зенита». Всё-таки, грозненский клуб ещё может побороться за путёвку в Лигу Европы. Я думаю, что здесь не сколько нужно говорить о «Тереке», который будет противостоять питерскому клубу, а говорим о том, что с этим «Зенитом» можно играть любой команде. Если «Терек» покажет достойный, организованный футбол, то они могут преподнести сюрприз. Но «Зенит» также понимает, что играет дома и им кровь из носа нужны сейчас победы. Я надеюсь, что гости отберут очки в данной встрече. И в целом, отмечу, что, на мой взгляд, у ЦСКА больше преимуществ на вторую строчку чемпионата, как по игре, так и по более лёгкому календарю в концовке сезона, в отличие от «Зенита».
Комментарии о прошедшей игре:
- «Спартак» не впечатлил, и я думаю, что многие ожидали крупной победы красно-белых. Всё-таки можно сказать, что игра чемпионская и «Спартак» мог оформить сегодня уверенную и красивую победу, но, к сожалению, не получилось. 1:0, конечно, не совсем то, что ожидают зрители, тем более гол был забит ещё и с довольно спорного пенальти и это оставило свой отпечаток. Но с другой стороны, можно сказать, что главное, это добытая победа, результат достигнут и ещё 3 очка в копилке.
О пенальти:
- Скажу, что в ворота «Спартака» такой пенальти не всегда поставят. Для меня, безусловно, спорный пенальти. Конечно, к любому пенальти можно придраться, все арбитры могут рассудить по-разному. Мы рады, что выиграли, но если говорить объективно, не каждый судья дал бы пенальти в подобном эпизоде.
Об игре «Томи»:
- Если говорить о «Томи», то чего-то особенного сказать не могу, потому что ещё 10 туров назад уже все знали, что команда вылетает в ФНЛ. Единственное, я могу их поддержать, в том плане, что они молодцы, дают бой и показывают результаты в игровом плане, в том числе и против «Зенита» и в сегодняшнем матче. В первую очередь мы говорим не о самом клубе «Томь», а о тех молодых ребятах, пока ещё не всем известных, но достойно выступающих за клуб. Главное им расти дальше, ведь футбол такой, что я видел немало ребят подающих надежды, одарённых и талантливых, а потом смотришь, и их уже никто не знает и никто не помнит. Футбольная судьба такова, что нельзя останавливаться и о будущем этих игроков загадывать не берусь.
О возможной потере очков «Зенита» в ближайшем матче:
- Конечно , «Терек» будет прилагать максимум усилий, чтобы отнять очки у «Зенита». Всё-таки, грозненский клуб ещё может побороться за путёвку в Лигу Европы. Я думаю, что здесь не сколько нужно говорить о «Тереке», который будет противостоять питерскому клубу, а говорим о том, что с этим «Зенитом» можно играть любой команде. Если «Терек» покажет достойный, организованный футбол, то они могут преподнести сюрприз. Но «Зенит» также понимает, что играет дома и им кровь из носа нужны сейчас победы. Я надеюсь, что гости отберут очки в данной встрече. И в целом, отмечу, что, на мой взгляд, у ЦСКА больше преимуществ на вторую строчку чемпионата, как по игре, так и по более лёгкому календарю в концовке сезона, в отличие от «Зенита».
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