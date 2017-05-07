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Луис Энрике: это был сложный матч, учитывая давление и турнирное положение

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал победу над "Вильярреалом" (4:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

"Это был сложный матч, учитывая давление и турнирное положение. После перерыва мы прибавили и доказали свой класс. Сумели реализовать своё преимущество, и я рад этой победе", - цитирует Энрике AS.
Теги: Энрике Барселона Вильярреал
Сегодня, 09:40
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